El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, habló en el noticiero Noticentro 1 CM& sobre las referencias que hizo el pasado domingo en EL TIEMPO a la candidatura de Gustavo Petro.



El expresidente comenzó por decir que hay que tener en cuenta a todos los candidatos, aunque destacó que en los debates en los que han participado, incluido Petro, no ha habido manera de profundizar en los temas.

Para él, es una “campaña absurda” hablar de “atajar a Petro”, sino que lo que hay que hacer es “ganarle en franca lid” sin necesidad de hacer una “gavilla”.



Destacó que en el partido lo que se decidió es que se va a usar este periodo de aquí a las elecciones parlamentarias, el 13 de marzo, “para identificar lo que nosotros creemos son los problemas que este país tiene en esta coyuntura y cómo los vamos a resolver”.



Dijo que tras las parlamentarias van a mirar quién es más común y más afín a las ideas liberales “y es probable que en torno de esa persona armemos una coalición. Y no descartamos a nadie”.



Y ante la pregunta de “¿ni siquiera Petro?, respondió: “No, ¿por qué?; no, ni siquiera a Petro. A mí me parece que no es inteligente ni es apropiado descartar a una persona simplemente porque hay muchos temores o muchas antipatías”.



Dijo que hasta ahora no lo han convencido los planteamientos de ninguno de los candidatos y reiteró que en principio no se está descartando a nadie, aunque destacó que el candidato debe tener algunas características como ser independiente del gobierno y del centro Democrático, pero no más.



Gaviria dijo que van a juzgar a los candidatos por sus planteamientos y respuestas, sin descartar a nadie.



