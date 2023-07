El expresidente César Gaviria habló, en una entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO publicada este martes, de la posibilidad de una alianza con Germán Vargas Lleras y otros partidos.



“He hablado con ellos y obviamente tienen toda la disposición para que hagamos algo”, señaló el jefe del partido Liberal tras la declaración de Germán Vargas Lleras en días pasados desde Barranquilla, donde habló de consolidar una coalición en el Congreso para frenar las reformas del presidente Gustavo Petro.



César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

Gaviria, en el diálogo con EL TIEMPO, señaló que no se trata de “otra coalición”, sino de “que nos dediquemos a votar leyes que tengan normas sensatas y punto”.



El expresidente subrayó que su partido, el Liberal, es de centro-izquierda y tiene diferencias muy grandes con otros, “pero eso no implica que no nos podamos poner de acuerdo en muchas cosas. Como lo hicimos con los conservadores y con ‘la U’ en los temas de salud”.



“Es que hay muchos temas que se pueden resolver sin necesidad de coaliciones ni nada. No. Pongámonos de acuerdo en un proyecto para resolver tal problema, o tal otro”, dijo Gaviria.

