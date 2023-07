En duras declaraciones en una entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, en la cual el expresidente César Gaviria denunció un supuesto complot desde el petrismo para sabotear los avales del Partido Liberal en las elecciones de octubre, el jefe liberal también señaló que coalición nunca hubo y descartó nuevos acercamientos con el Gobierno.



Gaviria dijo que, incluso, se lo ha dicho varias veces “de frente” al mismo presidente Gustavo Petro: “Deje de hablar de coalición, usted no tiene ninguna coalición. Usted tiene es a un grupo de personas amigas suyas, que votaron por usted, los nombró ministros y resolvió volver eso una coalición, pero no lo es”.



Gaviria, que se distanció de Petro en medio de las diferencias que surgieron en el debate de la polémica reforma de la salud, una de las reformas bandera del Gobierno Nacional, añadió que “ninguno de los que está ahí representa a ningún partido ni nada”.



César Gaviria y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo EL TIEMPO / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“¿Qué tal nosotros dizque representados por la ministra de Vivienda, que es la esposa del presidente de Colombia Humana? Ministra que, además, está acabando con la construcción”, dijo.



El expresidente, en la misma entrevista, dijo que al presidente Petro le incomoda que él le hable duro y le diga “las cosas con franqueza”.



“Y esas críticas continuarán, porque veo que el Gobierno va tomando un rumbo que no nos va a llevar a ninguna parte”, subrayó.



En la conversación con María Isabel Rueda, Gaviria descartó un nuevo apoyo a la agenda del Gobierno Nacional o una eventual representación del partido en el gabinete. “A mí no me interesa el tema de la coalición. No me interesa ni ser parte del Gobierno porque ya los tiempos pasaron”.