César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal, ha insistido en que se debe actuar pensando en la permanencia de la democracia tras la versión de Nicolás Petro sobre el ingreso de recursos irregulares a la campaña de su padre, el hoy presidente Gustavo Petro,



"La reacción de los directivos de los partidos políticos y de las organizaciones sociales debe darse dentro del absoluto respeto a la Constitución. Es necesario comportarse con la mayor serenidad y pensando no solo en el presente sino en el futuro de las instituciones patrias", aseveró en un comunicado emitido en la tarde de este jueves en el que, además, señaló como hechos de mayor gravedad la declaración que el hijo del presidente le entregó a la Fiscalía.

Asimismo, en la mañana de este viernes, en entrevista con Noticias Caracol, aseguró que el país está "obligado a luchar para que Petro termine su periodo".



"Es esencial que todo el mundo actúe con serenidad, con calma, con la idea de que el presidente tiene un periodo y lo va a cumplir, y que ningún partido político va a jugar a menoscabar la autoridad del presidente", agregó.



Caso Nicolás Petro: fue suspendida la audiencia de medida de aseguramiento

Sobre un eventual juicio político al mandatario en el Senado, Gaviria no imagina que se llegue a esas circunstancias, pues considera que "las dudas sobre la financiación de una campaña no pueden automáticamente llevar a un juicio que tenga un carácter de esa naturaleza, o que nos pueda llevar a algo penal, o que nos pueda llevar a que hay que sustituir al presidente legítimamente elegido, no. Estos son irregularidades, cosas que ocurren en las campañas políticas de los tiempos presentes”.



Para el exmandatario, quien ha sostenido una relación agridulce con Petro desde que este llegó a la Presidencia -el Partido Liberal hace parte de la coalición de gobierno-, no hay "ninguna campaña" que haya entregado información exacta al Consejo Nacional Electoral sobre la financiación, ya que, según él, todo lo acomodan un poco.



Además, dijo que este caso se parece al proceso 8.000, cuando se conoció que a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998) entró dinero proveniente del cartel de Cali. No obstante, afirmó que este caso es "más espectacular" gracias a la tecnología, ya que “cada detalle y cada cosa que se decía salía al aire segundo a segundo”.

Gustavo Petro y César Gaviria. Foto: Cortesía

De otro lado, el jefe del liberalismo resaltó la actitud que ha tenido el presidente Petro desde que salieron a la luz pública las denuncias sobre presunta corrupción en su campaña presidencial del 2022.



“Ha actuado con mesura. Él ha respetado a los jueces, ha respetado a la Fiscalía. Ha dicho cosas que corresponden a las de un dirigente maduro, porque es sorprendente la manera como ha reaccionado, lo que ha dicho de cómo va a respetar a la Fiscalía, de cómo va a tomar distancia de este proceso”, comentó Gaviria.



