César Gaviria desmiente información sobre nombramiento en Minvivienda 

El expresidente César Gaviria envió el lunes una carta dirigida a María Paula Correa, jefe de Gabinete de Presidencia, para expresar su incomodidad luego de que el noticiero Noticias Uno difundiera una información proveniente de la Casa de Nariño según la cual el arquitecto Julián Marín "habría sido candidatizado" por el expresidente Gaviria para un nombramiento en el Ministerio de Vivienda.

"Eso es totalmente falso. El señor Julián Marín es amigo nombrado en otro gobierno y fue degradado a una posición muy inferior en clara violación de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no creo por voluntad del ministro Malagón, sino por esa actitud de persecusión infame a la que me han sometido asesores del señor presidente", sostuvo el expresidente Gaviria en la misiva.



Además, el expresidente aseguró que ya le ha solicitado al presidente Duque que confirme que entre ellos el expresidente "no ha pedido puestos políticos al gobierno".



"Yo no le he pedido puestos de ninguna naturaleza a este gobierno. He emplazado al presidente Iván Duque a que confirme lo que es una verdad incuestionable que él no me ha ofrecido nada y yo no le he pedido nada", manifestó Gaviria.



Al final de la carta, el expresidente asegura que a pesar de que el gobierno actual lo ha "hostilizado de manera inaudita", él (Gaviria) ha ofrecido su colaboración para temas de la agenda nacional como lo fue la salida del ahora exministro de Hacienda Alberto Carrisquilla y el paro nacional que ya cumplió más de un mes.



"Ustedes me han hostilizado de una manera inaudita y a pesar de eso le ofrecí al señor presidente mi colaboración a propósito de la discusión que se dio en torno al retiro del ministro Alberto Carrasquilla. Esa colaboración que les ofrecí para encontrar soluciones el estallido social ni siquiera la hemos retirado".



