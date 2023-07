El jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, denuncia que el Gobierno está manipulando el Consejo Electoral para invalidar los avales de sus parlamentarios. Culpa al Presidente y a su ministro del Interior y dice que las elecciones están en riesgo y que no le interesa hacer coalición.

Presidente, ¿usted estaría dispuesto a rearmar la coalición de gobierno?



No, es que coalición de gobierno no ha habido. Se lo he dicho varias veces y de frente al Presidente: deje de hablar de coalición, usted no tiene ninguna coalición. Usted tiene es a un grupo de personas amigas suyas, que votaron por usted, los nombró ministros y resolvió volver eso una coalición, pero no lo es. Ninguno de los está ahí representa a ningún partido ni nada. ¿Qué tal nosotros dizque representados por la ministra de Vivienda, que es la esposa del presidente de Colombia Humana? Ministra que, además, está acabando con la construcción...



¿A ver, pero acaso no hubo partidos que recibieron puestos, ministerios, contratos, gabelas, por cuenta de un apoyo clásico al Gobierno?



Sí, así es. Menos nosotros y ahora somos los más castigados por el cuento ese del imbécil del director del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón. Ahora resuelven que los tienen que botar. Obviamente también había nombrado montones de gente del Partido Conservador y del Pacto y de Dilian; ¿bueno, los había nombrado por ser espíritus puros o qué?

(También: 'Por encima de unos puestos, está la dignidad del partido’: Efraín Cepeda)

Pero ¿qué es lo que lo tiene a usted tan bravo?



Me tiene bravo que están bregando a poner en peligro las elecciones. Porque amenazan los avales del Partido Liberal y pueden llegar a decir que no valen porque no hicimos convención y no sé qué… Pues imagínese unas elecciones sin el Partido Liberal…



Pero ¿de verdad están en riesgo los avales?



Dijeron que si no hacíamos convención en equis tiempo, nuestros avales no valían.



Es cierto que los partidos están obligados a hacer una convención por lo menos una vez al año. Pero según una sentencia de tutela que usted resucitó de la Corte Constitucional, ningún organismo se puede meter internamente en los fueros de los partidos, para obligarlos a cambiar sus reglas ni estatutos…



Le explico por qué. Cuando yo llegué al partido, de una vez me encontré con que habían tumbado la convención anterior y habían revivido todas las autoridades de 10 años atrás. A la siguiente convención pues tomamos todas las precauciones del mundo, y resolvieron que había que suspenderla porque habíamos violado no sé qué de los estatutos. Entonces me fui para la Corte Constitucional a decirles: ‘miren, tengo el problema de que aquí están interfiriendo y no se puede funcionar si no tiene uno la bendición del Consejo Electoral de turno’, que tal vez sea la institución más corrupta que hay en este país; difícil encontrar una más corrupta, ¿no? Logré algo que nadie ha conseguido: que el mismo día la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se pronunciaron diciendo que nosotros teníamos la razón.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Detrás de todo eso nota usted que hay un esfuerzo de este gobierno de tratar de tumbarlo de la jefatura liberal, porque parecería más fácil rehacer la tal coalición sin usted que con usted a bordo?



Al doctor Velasco, y eso se sabe por todas las declaraciones que ha dado, lo pusieron en ese Ministerio del Interior para enredarme, para armar una división, para bregar a tumbarme en la convención.



Es un poco raro que hayan nombrado al doctor Velasco ministro de la política —y conste que yo lo estimo— porque en el interior del liberalismo ha sido un fuerte adversario suyo, e incluso le organizó hasta una disidencia. ¿Y ahora se supone que él es quien debe convencerlo a usted de que armen una nueva coalición parlamentaria?



Nunca he recibido una llamada de ese señor. No tengo con ese señor trato de ninguna especie.



¿Y eso de quién habla mejor, de él o de usted?



Pues se supone que un ministro del Interior habla con los directores de los partidos y no son los directores de los partidos los que tienen que ir a hablar con el ministro del Interior…

(Más entrevistas: ‘El enroque del GEA ya no aguantaba más’: José Roberto Arango)

Pero como él dijo que eran los parlamentarios y no los directores de los partidos los que votaban, pues será que está dedicado a trabajar ese ‘frente’ del menudeo…



Claro. Lo que están haciendo es que tienen a la gente haciendo cola y esperando a que les den puestos en distintas instituciones.



¿El Partido Liberal tiene o ha tenido puestos en este gobierno?



Los puestos a los liberales se los han dado a aquel senador o senadora. Y en la Cámara ha sido peor, porque allá no le han dado a nadie… Por eso, la gente está descontenta.



Volvamos al fondo del asunto: ¿usted está dispuesto a apoyar al Gobierno en una coalición?



A mí no me interesa el tema de la coalición. No me interesa ni ser parte del Gobierno porque ya los tiempos pasaron.

¿Cuáles tiempos pasaron?



Este gobierno adquirió un perfil que, por lo menos a mí, no me interesa, ni quiero estar representado en ninguna parte de su gabinete.



No le gusta este gobierno…



No, no me gusta. Creo que nos lleva por mal camino y que nos va a entregar el país en una situación muy difícil…



¿Qué va a hacer el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, ante los llamados de Germán Vargas Lleras y de otros partidos que pueden estar interesados en hacer una alianza electoral?



He hablado con ellos y obviamente tienen toda la disposición para que hagamos algo; no para hacer otra coalición, sino para que nos dediquemos a votar leyes que tengan normas sensatas y punto. Es que no se ha podido hacer una reforma de la salud, como queríamos todos los partidos, porque si no se le atienden al señor Petro todas sus apetencias de que el sector quede en manos de solo funcionarios públicos, entonces no se puede. Y por eso no hubo ley de salud. Querían montar ahí una rosquita.

Facebook Twitter Linkedin

En entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, el expresidente habló de los acercamientos. Foto: Sergio Acero Yate y Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

Entonces sus relaciones con el presidente Petro son actualmente muy malas…



Lo que pasa es que yo le hablo duro, le digo las cosas con franqueza y eso lo incomoda muchísimo. Y esas críticas continuarán, porque veo que el Gobierno va tomando un rumbo que no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Que Petro va a acabar con la pobreza de La Guajira, del Amazonas, del Chocó, y de…? Pues no, no lo va a lograr. Obviamente hay que hacer inversiones. Mucha parte de la discusión de la reforma de la salud fue que, como ellos no participaron en el proyecto original, propusieron la plata para las zonas marginadas, y nosotros dijimos, claro, ustedes la ponen y listo.



¿Y quién dice que no?



Todos dijimos que sí, pero ya cuando empezamos a pedir la plata y el certificado de Hacienda de que usted va a poner tantos miles de millones, ah, no. No aparecieron… Pero teníamos que aceptar que allá iban a manejar todo eso los funcionarios oficiales y después hablábamos de la plata para esos departamentos…

En su discurso en París dice el Presidente que los de Chapinero sienten que les van a quitar la salud, mientras el Gobierno lo que quiere es llevarla hasta Manaure… Pero ¿quién ha dicho que no la puede llevar hasta Manaure? Llévela. Pero no desbarate “lo de Chapinero”, como despectivamente dice el Presidente...



Es que mire: el sistema de salud, en medio de todos sus altibajos, de sus fallas, terminó siendo un buen sistema entre los países en desarrollo; el más avanzado, el que tiene más cubrimiento, el que funciona mejor. Pero el Presidente resolvió que a ese sistema se le tienen que sumar los muertos de la violencia. Entonces, pues así, obviamente, el sistema aparece como ineficiente, porque no es capaz de evitar los muertos de toda la violencia que hay en Colombia. Eso es todo.



Aquí entre nos, ¿usted se va a dejar tumbar de la jefatura liberal?



A mí no me importa. Yo lo que no puedo dejar es que este señor destruya el sistema político, porque lo que está haciendo es obstruyendo la participación liberal, tal vez del primer partido político que hay en Colombia.



Pero una manera de defenderse es hacer las alianzas electorales y políticas que le vienen proponiendo…



Nosotros somos un partido de centro-izquierda. Tenemos diferencias muy grandes con el doctor Álvaro Uribe, con el doctor Germán Vargas, pero eso no implica que no nos podamos poner de acuerdo en muchas cosas. Como lo hicimos con los conservadores y con ‘la U’ en los temas de salud. Es que hay muchos temas que se pueden resolver sin necesidad de coaliciones ni nada. No. Pongámonos de acuerdo en un proyecto para resolver tal problema, o tal otro.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Iván Zuluaga Foto: Prensa Óscar Iván Zuluaga

(Siga leyendo: Juan Guaidó: ‘De Venezuela salí hacia Colombia como un perseguido político')

Hablemos de otras noticias de actualidad. La revista Semana nos acaba de sorprender con una carátula demoledora contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, por los ingresos a su campaña de plata de Odebrecht. ¿Qué opinó al leer eso?



Pues sí me impactó, pues yo tenía una mucho mejor opinión de Óscar Iván y he tratado de tenerla del partido del presidente Uribe. Pero esos son los hechos. Ante eso le quiero contar la siguiente anécdota para que vea cómo son los caminos que tenemos que transitar. En la fiesta (anticipada) de Estados Unidos del 4 de julio estaban parados, tranquilos, el señor embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y Laura Sarabia.



¿Invitados por los gringos? ¡No!…



Hicieron toda la presencia posible. Creo que en algún lado los van a acomodar, porque es lo que parece indicar eso. ¿De qué principios estamos hablando cuando los invita la propia embajada de Estados Unidos? Pero es verdad. No estoy inventando. ¿Sabe quién me contó? María Paz. Que estaban en la recepción de la embajada, parados juntos, se tomaron fotos con todo el mundo. Y ya habíamos visto que ese proceso de cambiar a Benedetti estaba como lento… ¿no?



Lo más extraño fue que le extendieran casi un mes su cargo de embajador por cuenta de que tenía unos asuntos que resolver, y ya dijo que eso lo hará desde Bogotá porque en Caracas (donde estaba aburridísimo) no va a volver a despachar…



Esa laxitud de dejar a Benedetti, y veremos si a Laura, me parece casi inverosímil, después de un escándalo como el que se formó, que ensucia al gobierno del presidente Petro; es que ya venían los problemas de su hermano y de su hijo; y que eso sea normal, que nadie proteste y que eso sea aceptable, pues…

Volviendo al escándalo Zuluaga, ¿usted no cree que va a jalar la financiación de la campaña presidencial de Santos?



La política es la política y se parece en todas partes un poquito. No hay sistemas políticos totalmente limpios, ni totalmente transparentes. La política de Francia, Alemania y Gran Bretaña, para no hablar de las demás, son parecidas. La discusión sobre la financiación de las campañas es igual en todas partes. Entonces uno no puede hacerse la ilusión de que hay democracias perfectas y limpias y transparentes. No son así.



Lo que pasa es que no puede ser que investiguen a una campaña y a otras no, cuando tanto se ha hablado de que la financiación vino del mismo origen… Además, hay menciones de un señor Moreno que habría intervenido con su hijo Simón en la financiación de la campaña Santos. ¿Eso ustedes lo tienen aclarado, les preocupa, o nada que ver?



No. Simón fue director Nacional de Planeación de Santos. Después se fue del país como siete años y que yo sepa, el presidente Pastrana y el presidente Uribe fueron quienes dijeron que esas platas habían entrado a la campaña liberal, pero cuando los citaron al Consejo Electoral dijeron que eso lo habían oído ellos en chismes de coctel. Y después resultó que el presidente Uribe pues no es que sea propiamente transparente en el manejo de los recursos de las campañas y el presidente de Pastrana tampoco (ríe). Son discusiones eternas en todos los países. Lo que yo imaginaba es que lo que sea delito, la Fiscalía lo castigaría. Pero estoy empezando a ver que como que no va a pasar.

¿Está entonces dispuesto a que se sigan marchitando las relaciones liberalismo-gobierno?



Es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa, lo repito, es que nos vayan a detener el proceso electoral; que no nos dejen participar con garantías. El Presidente y su ministro del Interior están en lo contrario: en ver cómo ponen en peligro las elecciones, cómo vician la participación del liberalismo, y eso impediría unas elecciones abiertas y libres.



¿Cuando dice “vician” es tumbarlo a usted?



No, a mí no, a todos los parlamentarios. Que me tumben a mí es lo de menos, yo me voy mañana si esa es la solución. El problema es que quieren tumbar todas las curules liberales.



Pero Petro denuncia que al Pacto Histórico le está pasando más o menos lo mismo y a eso es lo que llama “golpe blando”.



¿Quién les está tumbando el Pacto Histórico?

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: EFE

Dice él que las cortes y la Procuraduría…



Esas peleas con las cortes son de ellos, no son de nadie más.



¿Y a usted quién lo está tratando de tumbar?



El Gobierno, el ministro del Interior. Ellos son los que están en eso. El partido de gobierno, el partido de Petro, todos están en eso, en tratar de decir que en estas elecciones nosotros no tenemos una dirección legítima y que entonces los avales nuestros no valen.



¿Y usted se aburrió de eso y lo que dice en esta entrevista es que ya no se va a aguantar más ese tratamiento?



Pues es que no es poca cosa. Son las elecciones las que están en peligro. Yo no estoy pidiendo que nos den puestos ni que nos metan o no a la coalición. Lo que digo es: ‘oigan, no pongan las elecciones en peligro’. Ese plan de invalidar toda la elección de parlamentarios liberales es prácticamente ponerle fin a la democracia. A nosotros evidentemente nos están tratando mal y nos están persiguiendo.

¿Y cómo piensa parar ese maltrato?



Haré lo que esté a mi alcance para tumbar ese intento por obligarnos a hacer una convención en 10 o en 15 días. Eso lo podemos hacer virtual, pero es un remedo. Aunque si nos toca... La solución es que el Consejo Electoral no atropelle las normas y simplemente deje que las elecciones se hagan y reconozca que el Partido Liberal tiene derecho a participar en las elecciones, con las mismas reglas que tienen los otros partidos.



¿Usted piensa que al Consejo Electoral lo está manipulando de alguna manera el Gobierno?



¿Pero usted qué piensa si es la consejera del Pacto Histórico la que inicia este proceso y después llega otra consejera del Pacto a reforzarla? Ellos son los que han movido el proceso, ha sido el propio Presidente, el propio ministro del Interior. Nosotros estamos amparados por dos fallos que dicen que eso que están haciendo no se puede.



¿Conclusión? ¿Al expresidente Gaviria se le colmó la copa?



Vamos para un partido de Estado que quiere sencillamente sabotear las elecciones de octubre. Cómo participamos o no en el Gobierno es un asunto, no diría que secundario, pero pues mucho menos importante.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO