El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, habló en entrevista con María Isabel Rueda, en su espacio en EL TIEMPO. En este diálogo, Gaviria fue bastante crítico con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y lo señaló de acciones irregulares para afectar a la colectividad que dirige.



(Lea la entrevista completa: César Gaviria denuncia complot del gobierno para tumbar avales liberales)

“Tal vez sea la institución más corrupta que hay en este país”, expresó el expresidente sobre el CNE y en referencia al proceso que hay en dicho tribunal electoral para que el Partido Liberal celebre una convención, a riesgo de que pierdan validez los avales que den para las elecciones de octubre.



“Me tiene bravo que están bregando a poner en peligro las elecciones. Porque amenazan los avales del Partido Liberal y pueden llegar a decir que no valen porque no hicimos convención”, dijo el expresidente.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria y parte de la bancada liberal. Foto: Partido Liberal

En ese sentido, Gaviria señaló al Gobierno de intentar presionar a través de la acción del CNE para sacarlo. Este contó que el tribunal electoral supuestamente habría tratado de interferir en los procesos internos de la colectividad que dirige, incluyendo la suspensión de una convención anterior.



(Puede ver: ¿Por qué el expresidente César Gaviria dice que nunca hubo coalición de Gobierno?)



“Entonces me fui para la Corte Constitucional a decirles: ‘miren, tengo el problema de que aquí están interfiriendo y no se puede funcionar si no tiene uno la bendición del Consejo Electoral de turno’, que tal vez sea la institución más corrupta que hay en este país; difícil encontrar una más corrupta, ¿no? Logré algo que nadie ha conseguido: que el mismo día la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se pronunciaron diciendo que nosotros teníamos la razón”, expresó Gaviria en la entrevista con María Isabel Rueda.



En este camino, Gaviria habló de un supuesto intento por tumbarlo de la dirección liberal: “El Gobierno, el ministro del Interior. Ellos son los que están en eso. El partido de gobierno, el partido de Petro, todos están en eso, en tratar de decir que en estas elecciones nosotros no tenemos una dirección legítima y que entonces los avales nuestros no valen”.



(Además: A Luis Fernando Velasco lo pusieron en el Mininterior para bregar a tumbarme: Gaviria)





Sin embargo, señaló que lo más importante no es si sigue o no en la cabeza de la colectividad, sino que se está poniendo en duda los avales que van a entregar para la elección de octubre, y esto podría significar que la colectividad no participe en un proceso electora por primera vez en casi 60 años.



“A mí no me importa (que me saquen de la jefatura liberal). Yo lo que no puedo dejar es que este señor destruya el sistema político, porque lo que está haciendo es obstruyendo la participación liberal, tal vez del primer partido político que hay en Colombia”, añadió el expresidente Gaviria, que cuestionó la acción directa del Pacto Histórico desde el CNE.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria (presidente del Partido Liberal) y el presidente Gustavo Petro. . Foto: FOTO: Twitter: @PartidoLiberal

“Pero ¿usted qué piensa si es la consejera del Pacto Histórico la que inicia este proceso y después llega otra consejera del Pacto a reforzarla? Ellos son los que han movido el proceso, ha sido el propio presidente, el propio ministro del Interior”, aseveró César Gaviria, que pidió que el “el Consejo Electoral no atropelle las normas y simplemente deje que las elecciones se hagan y reconozca que el Partido Liberal tiene derecho a participar en las elecciones”.