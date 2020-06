Gaviria respalda proyecto de pliego único para contratos públicos

El expresidente César Gaviria manifestó “total respaldo” al proyecto de pliego único para los todos los contratos públicos. Para Gaviria, el proyecto fue “claramente mejorado en el Senado y terminó con el respaldo de todas las bancadas”.



Gaviria considera que el proyecto es compatible con las recientes decisiones de la Corte Constitucional y que está asegurada tanto su exequibilidad como su constitucionalidad.



“Es el proyecto más importante que se ha presentado en varias décadas en la lucha contra la corrupción. No solo evita que a nivel nacional se presenten pliegos que beneficien a determinados contratistas, a nivel regional se están robando no solo los recursos ordinarios de departamentos y municipios, sino que de esta manera se está presentando un gigantesco robo de los recursos financiados con las regalías que, como todos sabemos, hoy son muy cuantiosos y llegan a todo el país”, afirmó Gaviria.



Además, dijo que se giran recursos que salen del presupuesto nacional y se “camuflan para que no se puedan identificar a los parlamentarios que los impulsan” y que se giran, por ejemplo, para los alcaldes amigos de dirigentes políticos, "se usa la expresión de ‘recursos direccionados’, lo que significa que ya se sabe qué contratista los va a ejecutar.



El exmandatario considera que esta iniciativa es “mucho mejor que aquellas que quieren dividir la nación entre buenos y malos o que basta con la buena voluntad e integridad de los funcionarios, lo que a larga terminan generando más impunidad y frustración”.



