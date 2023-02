El expresidente César Gaviria Trujillo hizo un profundo diagnóstico del proyecto de la reforma a la salud que presentó la ministra de Salud Carolina Corcho en nombre del Gobierno del presidente Gustavo Petro. "Este proyecto de Ley no solo no crea la estructura organizativa mínima necesaria del sistema para permitir la construcción de estas áreas, sino que además genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación", dice el actual director del Partido Liberal.



(No deje de leer: especial multimedia Reforma de la salud: lo que usted debe saber)

(Lea además: Petro sale a respaldar a la ministra Carolina Corcho tras duras críticas de Roy)



Para Gaviria, además, hay problemas desde el mismo punto de partida en el Legislativo. "Dado que el Sistema de Salud es un instrumento para materializar el derecho fundamental, cualquier ajuste sustancial de este, tiene implicaciones directas sobre la garantía de este derecho, por lo cual su trámite debe ser de carácter Estatutario", dice en abierta contradicción al presidente Petro que insiste en darle carácter ordinario al proyecto.



Gaviria Trujillo dice en su análisis que con el proyecto "se debilita la rectoría del Ministerio de Salud con la creación del Consejo Nacional de Salud (y consejos territoriales) cuyas funciones no quedan claras frente a la conducción del sistema, pues lo posiciona como un 'co-director'".



(También lea: Minsalud presentó la reforma a la Comisión VII de la Cámara)



Además, argumenta, su composición con 40 miembros hace virtualmente imposible la toma de decisiones estratégicas y ejecutivas.

Facebook Twitter Linkedin

La Reforma de la Salud fue presentada el pasado 13 de febrero por el Gobierno. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Se trata de una de las lecturas más decisivas sobre el proyecto no solo por ser la voz de un expresidente sino porque ejerce la dirección de uno de los partidos que conforman la coalición de Gobierno. De hecho, Gaviria le expresará directamente al Gobierno sus preocupaciones por un proyecto del que solo rescata dos puntos:



Uno, el proyecto de Ley escribe Gaviria Trujillo, busca generar mayores niveles de accesibilidad y efectividad mediante el enfoque en salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. "Se sugiere revisar la conformación de los equipos de atención primaria para hacerlos más eficientes (con la generación de promotores de la salud, etc)", pide.



(Le recomendamos leer: Reforma a la salud: transición al nuevo sistema, lo que más preocupa a médicos)



Y dos, "el proyecto de Ley busca el mejoramiento de las condiciones laborales y de formación continua de los trabajadores de la salud, lo cual es una necesidad imperante". Por lo que "se sugiere la convocatoria y la armonización de los planteamientos con el Ministerio de Educación".



Sin embargo, por lo demás Gaviria Trujillo muestra su alarma por tres consecuencias en caso de que el proyecto sea aprobado como está: En primer lugar, el retroceso evidente que puede tener el sistema de salud, los problemas financieros que se crearían a partir de su puesta en marcha y el aparato ideológico que vendría atado a su funcionamiento.



Gaviria es categórico en los riesgos: "Parálisis en la conducción estratégica y táctica del sistema de salud; politización de las decisiones técnicas de salud; inestabilibilidad en la operación del sistema de salud; creación de un aparato burocrático con claras duplicidades en sus funciones que entorpecerá las decisiones; ineficiencias del estado y el sistema de salud; y costos administrativos redundantes".



(Le puede interesar: Reforma a la salud: ¿qué pasará con las EPS?)



El expresidente recuerda que "todo sistema de salud, sin importar su naturaleza Estatal o privada, debe contar con una estructura funcional que ejerza la gobernanza corporativa sobre distintas áreas como el desarrollo del talento humano, la producción de servicios de salud, la calidad, las operaciones, la compra inteligente de servicios y tecnologías, la financiación y contabilidad, la preparación a emergencias y desastres, la investigación y desarrollo, entre otras.



En síntesis, es una arquitectura compleja que trabaja en múltiples dimensiones para garantizar que el sistema pueda cumplir con sus objetivos". Por lo que, anota él, "los sistemas de salud no son simples prestadores de servicios sanitarios, sino gestores inteligentes de los riesgos de salud de las personas y la población".



Para Gaviria Trujillo, las fallas en el diseño del modelo de gobernanza corporativa en el proyecto de Ley de reforma a la salud se ven especialmente acentuadas en lo que respecta al manejo de los recursos financieros del sistema.

Se crean estructuras de carácter político, sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas... FACEBOOK

TWITTER

"En resumen, nuevamente se crean estructuras de carácter político, sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas, además de falta de garantías para ejercer una auditoría realmente independiente, pues la contratación de la misma la hace el propio ordenador del gasto".



Como está planteado el proyecto, Gaviria ve que se abre una puerta a la corrupción: "Existe una concentración excesiva de poder en la ordenación del gasto de mediana y alta complejidad por parte de solo cinco gerentes de los Fondos Regionales. Los gerentes de los Fondos Regionales son nombrados por el Consejo Administrador correspondiente, en el cual tiene presencia el poder político local y representantes de los trabajadores, los cuales, a su vez, son nombrados por dicho poder político".



(Además lea: Cecilia López sobre reforma de la salud: 'Me aterra que se repita la corrupción')



"No hay claridad en el texto de quien ordena el gasto de los centros de atención primaria", dice Gaviria.



"Pobres enlaces y falta de coordinación con las demás estructuras de gobernanza, lo que afectará negativamente el monitoreo de la gestión del riesgo en salud y planeación estratégica del sistema".



Existe un riesgo importante, dice el expresidente en su análisis, de que se accione un proceso de mediano plazo que limite la supervivencia de la actual prestación de servicios de salud por parte del sector privado.



Debido a que toda la precaria estructura de gobernanza sobre la operación del sistema sería Estatal, esta puede gestionar la expansión hospitalaria pública, garantizando su demanda y presupuestos futuros, en detrimento de la prestación por el sector privado, sin un incentivo o sujeción a indicadores de calidad o preferencia de los usuarios.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Salud Carolina Corcho explicó algunos puntos de la reforma presentada al Congreso. Foto: Sergio Ángel



"Para ser más precisos, el proyecto de Ley plantea un sistema de referencia y contra- referencia (artículos 86 y 90), el cual inhibe la elección del usuario. Por otro lado, los órganos colegiados creados (descritos arriba), cuyas funciones tienen incidencia en la configuración de la red de prestación, tienen además influencia sobre el ordenador del gasto (los fondos regionales y territoriales de salud), lo que puede orientar el gasto en salud exclusivamente hacia los prestadores públicos".



(Además lea: Las advertencias de César Gaviria a la reforma pensional)



Para completar esta situación, la conformación propiamente de las redes de atención de todo el territorio y para todos los usuarios (bajo la estructura corporativa es difícil de hablar de redes verdaderamente integradas), es la Entidad Territorial (coordinadamente con el Minsalud) (Art. 79).



"Así las cosas, y dado que pueden garantizar la futura demanda de usuarios, forzada por el sistema de referencia y contra-referencia, es posible que la conformación de estas redes prescinda con mayor solvencia a lo largo del tiempo de la red privada, a expensas de la expansión de la suficiencia hospitalaria de las Instituciones de Salud del Estado (ISE".



(Le recomendamos leer: Minsalud presenta detalles de la reforma a la salud)



Hay que decir que, todo esto es posible, gracias a que se limita completamente la escogencia de los usuarios de sus centros de atención en salud, por lo que se pierde un incentivo primario de competencia por atraerlos ofreciendo mejores servicios.



Finalmente, el documento del expresidente dice en su portada: "No permitiremos que arrasen el sistema de salud. Lo fortaleceremos".



POLÍTICA