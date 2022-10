El uribismo quiere dejar atrás las derrotas que sufrió en las últimas contiendas electorales. Perdieron en las regionales del 2019, así como en las legislativas y presidenciales de este año.



Es por esto que ya están planeando la estrategia para recuperar el terreno en las elecciones locales del 2023, que serán en octubre y en las cuales tiene como reto quitarle a la centroizquierda las principales capitales del país, como Bogotá, Medellín y Cali.



Para esto ya están trabajando en la contienda que serán en poco más de un mes y el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe de la colectividad, está liderando la remontada electoral en las regiones.

¿Cómo lo están haciendo? Se están reuniendo con líderes locales para escuchar cuáles son sus necesidades y así construir una propuesta que les permita no solo ganar capitales, también llegar a los municipios y ser mayoría en las asambleas y concejos municipales.



Si no tenemos la capacidad de unificar un proceso con una gran coalición y de ganar en Antioquia y Medellín, que es prácticamente la vocería de la centroderecha de este país, apague y vámonos FACEBOOK

De hecho, hoy se reunirán con más de 1.000 líderes en el barrio Castilla de Medellín. Ya se han hecho estos encuentros en Valle del Cauca, Risaralda, Santander, entre otros.



El senador Andrés Guerra, quien es uno de los anfitriones del evento de hoy, pues es paisa, reconoció que han “recibido derrotas muy fuertes” y actualmente su fortaleza no es la misma. Por eso, desde ya están preparando la futura contienda electoral y entendiendo las nuevas realidades del país.



Guerra, quien aspiró dos veces a la Gobernación de Antioquia, aseguró que este departamento es clave para que el uribismo resurja. Allí es donde “nos estamos jugando el presente y el futuro del Centro Democrático”.



Frente a esto, habla de la estrategia para derrotar al candidato de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín. “Si no tenemos la capacidad de unificar un proceso con una gran coalición y de ganar en Antioquia y Medellín, que es prácticamente la vocería de la centroderecha de este país, apague y vámonos”, afirmó el senador uribista y aclaró que “es muy claro que hoy el partido individualmente no tiene la fuerza para obtener esa victoria”.



Así las cosas, las coaliciones, al igual que en las pasadas regionales, serán las protagonistas y el Centro Democrático se meterá de lleno en estas donde lo vea necesario.



“Tenemos que tener la unidad de entender que aquí hay otras fuerzas que necesitamos para poder ganar”, agregó Guerra.

¿Cambio de discurso en el Centro Democrático?

La seguridad democrática, así como la defensa de la propiedad privada siguen siendo claves en el discurso uribista. Además de lo peligroso que significa que la izquierda esté en el poder.



Sin duda, estos temas serán protagonistas durante la elección que ya empieza a calentar motores. Sin embargo, no serán los únicos temas para hablar.



El uribismo comprendió que los jóvenes –claves en la llegada de Gustavo Petro al poder– están interesados en otro tipo de asuntos: medioambiente, maltrato animal, emprendimiento, tecnología, entre otros.



“Nos corresponde tener más calle, tener más humildad y hablarle a esa Colombia menor de 30 años sobre lo que ellos quieren escuchar, libertades, oportunidades, tecnología y hacia allí tiene que ir el partido”, remató Guerra.

"Por supuesto, para nosotros el emprendimiento privado no es un fin, es un medio para resolver los problemas sociales(...) Lo único que ha ayudado en el mundo a superar pobreza y a construir equidad, allí donde ha sido posible, ha sido el emprendimiento privado"@AlvaroUribeVel pic.twitter.com/2Z3sR9NzPO — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 1, 2022

Además, el discurso del partido como oposición ha cambiado. Así quedó en evidencia tras la cita que sostuvo el expresidente Uribe con el presidente Petro la semana pasada en la Casa de Nariño. En esta conversaron sobre la reforma tributaria, pero no hubo acuerdos, el único propósito era dialogar.



Ese mensaje, según analistas políticos, fue poderoso para el país, pues consideran que ambos líderes políticos demostraron que son capaces de dejar a un lado los extremos y sentarse a dialogar. “No queremos que estigmaticen más al presidente Petro, pero tampoco que a nosotros nos digan de ultraderecha, eso tiene que acabarse”, aseguró Uribe.



Por eso, el tono de la campaña electoral podría ser menos feroz, por así llamarlo, pues es el mensaje que ha enviado el expresidente y jefe del partido durante las últimas semanas.