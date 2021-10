Centro Democrático responde a insulto contra Álvaro Uribe en parque

El pasado viernes 22 de octubre se viralizó en redes sociales la imagen de la rueda de Chicago, ubicada en Salitre Mágico, en cuya pantalla digital se ve un insulto contra el expresidente Álvaro Uribe. Al parecer, el mensaje ofensivo fue proyectado por algunos segundos.



Frente al tema, el parque de diversiones rechazó lo ocurrido y destacó que la frase escrita en la atracción no tiene relación con la ideología y el compromiso de la organización y que, por lo tanto, se adelanta una investigación.

“Salitre Mágico, como empresa privada, respeta todas las ideologías políticas, pero no comparte ni apoya actos que buscan generar discordia”, resaltó la empresa.



Imagen del comunicado de Salitre Mágico Foto: Salitre Mágico

Tras el suceso, el Centro Democrático, partido del exmandatario, no hizo ningún pronunciamiento como tal, pero sí publicó la imagen editada del indulto en su cuenta de Twitter.



La publicación muestra la pantalla de la Rueda de Chicago con la frase: "Gracias presidente Uribe".

La publicación ya cuenta con más de 2.000 'me gusta'.

