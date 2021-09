Centro Democrático: sigue el enredo con la aspiración de Edward Rodríguez

El Consejo Nacional de Ética del Centro Democrático emitió este miércoles un comunicado en el que sostiene que solo cinco aspirantes reunieron los requisitos para buscar el aval uribista para la Presidencia.



Y dentro de los cinco no está el representante a la Cámara Edward Rodríguez, quien esta mañana había dicho que estaría en la carrera por el 2022.



"El Comité de Ética aclara que no tengo ni sanciones éticas o disciplinarias que me impidan aspirar a la Presidencia de la República", señaló Rodríguez en la mañana de este miércoles.



Pero horas más tarde se produjo un comunicado del Centro Democrático en que se da por sentada la decisión del Consejo de Ética, que deja por fuera al congresista.



"El Consejo Nacional de Ética, previa entrevista a quienes habían presentado su postulación para aspirar a ser candidatos, estableció que los siguientes nombres reunían los requisitos correspondientes: Oscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Josué Alirio Barrera", señala el primer punto del comunicado.



En el segundo se deja en claro que la Dirección Nacional del Partido ha sido informada por el Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia, en el sentido de que su

decisión unánime, por tratarse de un concepto en conciencia y no de un proceso disciplinario, no admite recurso alguno.



"El Comité se sostiene en su decisión original", concluye el comunicado.



Esto en últimas significa que la decisión final sobre Edward Rodríguez será de la Dirección Nacional, en otras palabras el asunto pasará por las manos del expresidente Álvaro Uribe

​

