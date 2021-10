Refuerzan seguridad de precandidato del Centro Democrático

La Unidad Nacional de Protección le amplió el esquema de seguridad a Alirio Barrera, precandidato presidencial del Centro Democrático, luego de que se conociera el pasado fin de semana un plan para atentar contra su vida.



Por el hecho fueron detenidas dos personas, en cuyo poder se hallaron varias armas de fuego así como abundante munición.



De acuerdo con la campaña, la UNP está fortaleciendo la seguridad para evitar cualquier hecho que lamentar.



Durante su administración en Casanare (2016-2019) Barrea, fue un duro contradictor de los grupos irregulares, hasta el punto que durante su gobierno varios jefes de esas organizaciones terminaron presos o muertos.



Por eso las autoridades no descartan que algunos grupos hayan decidido atentar contra Barrera ante el riesgo que les puede representar.



De todas maneras, Barrera no ha suspendido su campaña sino que ha continuado con su recorrido por el país. Este miércoles estaba en Armenia planteando sus propuestas e insistiendo en que no es un candidato de extremos, mostrándose como un candidato atractivo en algunos sectores. Del Eje Cafetero seguirá para la Corte Caribe.



El domador de caballos es uno de los cinco precandidatos que tiene el uribismo para elegir su aspirante presidencial este 22 de noviembre.

