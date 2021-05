Centro Democrático arremete contra Gustavo Bolívar

En una seguidilla de trece trinos, el partido Centro Democrático (CD) publicó este miércoles unos mensajes respondiendo a los trinos del senador Gustavo Bolívar.



El partido, cuyo jefe natural es el expresidente Álvaro Uribe, asegura que el senador Bolívar engañó sobre la reforma tributaria y la reforma a la salud, agitando a las protestas. Además, el partido dice que él está incitando al odio.



Seguidamente el Centro Democrático dijo que el senador Gustavo Bolívar está estigmatizando al Gobierno y a la fuerza pública.



Adicionalmente, el partido de Gobierno señala que el senador se encontraba de vacaciones en Miami mientras el país “se incendiaba” y ahora él está haciendo lo mismo desde la distancia de sus redes sociales mientras los ciudadanos salen a las calles.



No obstante, hay que resaltar que hace unos días, el senador de la oposición aclaró que fue a Estados Unidos fue a "defender a la gente que están matando”.



"Vine a USA a defender a la gente que están matando”, aseguró en su cuenta de Twitter. Así mismo, entregó un itinerario de las reuniones que tiene agendadas en ese país. “Lunes 17 de mayo, 1:00 PM congresista Jim McGovern Pte Comisión DDHH del Congreso de EEUU. Martes 18: 10 AM: Con secretaria General de la CIDH. Tengo permiso del Senado y costeo mis viáticos”, trinó en ese momento.



Además, el Centro Democrático afirmó que "Bolívar estigmatiza a todo aquel que esté en contra de Petro y de él, demostrando que solo unas vidas son las que les importan, pero las de los policías asesinados no", esto frente a un trino del senador que señaló que no iban a "exponerlo (a Petro) para lo asesine el narcoestado".



10. Gustavo Bolívar estigmatiza a todo aquel que esté en contra de Petro y de él, demostrando que solo unas vidas son las que les importan, pero las de los policías asesinados no#BolívarManipula pic.twitter.com/uC2dDtHCy7 — Centro Democrático (@CeDemocratico) May 26, 2021

Finalmente, el CD trinó sobre el apoyo de Bolívar a la colecta que promueve la Fundación Manos Limpias, que busca recaudar fondos para la compra de elementos de protección para los integrantes de la llamada primera línea - quienes están afuera en las calles con el paro nacional - de lo que califican excesos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.



Ante esto, el partido señaló que el senador "sigue incitando la violencia contra la Fuerza Pública, pidiendo dinero para armar a la primera línea, responsables de muchos de los ataques a policías".



