Después de que se llevaran a cabo las elecciones legislativas, los ánimos quedaron bajos para el partido Centro Democrático. Su líder natural, Álvaro Uribe, no participó en el tarjetón y esto representó una disminución en el número de votos obtenidos por esta colectividad.



EL TIEMPO ya había revelado la semana pasada que algunos miembros del partido de derecha se reunieron en un restaurante del norte de Bogotá, y hablaron de posibles renuncias dentro de la colectividad.

Ahora, se conoció que no está descartada la posibilidad de que algunos congresistas y excongresistas abandonen el partido. Los motivos estarían dados por los resultados de las elecciones al Congreso de República, que algunos catalogaron como pésimos.



Cabe mencionar que en el anterior periodo legislativo, el bloque político de derecha obtuvo 19 escaños para el Senado y 32 para la Cámara. Además, Uribe ostentó el título del senador con el mayor número de votos conseguidos en la historia del país, con más de 870.000. Pero estoy no fue así en estas elecciones.



Esta situación ha trascendido a que algunos de los miembros estén pensando en renunciar para configurar un nuevo partido o unirse a otro movimiento político; sin embargo, aún está la pregunta de qué pasa con la curul si alguno de los congresistas actuales decide irse.



Según RCN Radio, algunos de los miembros del partido que estarían considerando retirarse del Centro Democrático son Gabriel Santos y Edwar Rodríguez, ambos aspiraron a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero no obtuvieron la votación suficiente.



También se ha mencionado que a la renuncia del partido de los hijos del expresidente Uribe se sumó la de una funcionaria del alto Gobierno, y podría tratarse de Susana Correa, quien fue nombrada ministra de Vivienda recientemente.

