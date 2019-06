Centro Democrático organiza marcha contra fallo sobre alcohol y drogas

No le sirve la JEP

No le sirve la Corte Suprema

No le sirve la Corte Constitucional

No le sirve el Consejo de Estado

No le sirve el Banco de la República

Prefiere a las Farc en el monte

Solo le servía la Fiscalía de Nestor Humberto#UribeRespeteElEstadoDederecho ¡Es mucho pedir!