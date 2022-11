Se tiene previsto que este miércoles 9 de noviembre quede aprobado finalmente el texto de la reforma tributaria para que pase a sanción presidencial. Aunque el proyecto ya tuvo su visto bueno en ambas plenarias del Congreso, ahora está en su etapa de conciliación porque hay diferencias entre lo aprobado por la Cámara y por el Senado.



(Le sugerimos: Álvaro Uribe sobre la tributaria: 'Puede ser insostenible en mediano plazo')

En este proceso el Centro Democrático (CD) ha alzado la voz, ya que reclama que dicha conciliación no se haga a puerta cerrada, pues advierten que "los cuatro conciliadores podrían incluir artículos o cambiar el texto del articulado".



Los congresistas que hacen parte de dicha comisión son Clara López (Pacto Histórico ), Juan Diego Echavarría (Partido Liberal), Jorge Hernán Bastidas (Pacto Histórico) y Álvaro Henry Monedero (Partido Liberal), todos de partidos afines al Gobierno.



(Además: Esta es la estrategia del Pacto Histórico para las próximas elecciones)



Por esta razón, desde el CD - partido que se ha opuesto al proyecto de la reforma - afirmaron: "Hoy se hará a puerta cerrada la conciliación de la innecesaria y nefasta Reforma Tributaria. Los cuatro conciliadores podrían incluir artículos o cambiar el texto del articulado. Pedimos que ponentes de la oposición sean incluidos en la comisión de conciliación".



Otras voces del Congreso también han pedido que dicha conciliación no se haga a puerta cerrada. Humberto de la Calle y Jennifer Pedraza enviaron una carta ayer a los 4 conciliadores para que las sesiones se hagan de forma pública.



(También: Convocan a marchas contra la reforma tributaria en Bogotá)



"La reforma tributaria que ha sido aprobada por el Senado y la Cámara, además de ser en términos generales progresiva, ha sido tramitada durante tres meses sin necesidad de llegar a la víspera de Navidad cuando el país se concentra en asuntos espirituales o familiares y no políticos, como históricamente hacían los gobiernos tradicionales", dicen en el texto.



Luego les piden que "en coherencia con el mandato social del cambio" las sesiones de la comisión sean públicas. "Las discrepancias entre los textos aprobados en cada Cámara deben ser tramitadas de cara al país, con transparencia y sin que terminen apareciendo los famosos "micos" ya comunes en las comisiones de conciliación".



Hay que tener en cuenta que los artículos que fueron aprobados por ambas cámaras pasan inmediatamente. Si hay diferencias, deben escoger una de las dos.



(Puede seguir leyendo: Gobierno Petro definió subsidio para las madres cabeza de hogar, ¿cuánto será?)



Sobre los artículos que se hundieron en una de las dos corporaciones, la comisión debe escoger si los incluye o definitivamente los elimina. Aquí, por ejemplo, está los impuestos que les querían poner a las iglesias. La propuesta pasó en Cámara, pero no en el Senado.



POLÍTICA

Más noticias de Política

- Las críticas de miembros del Pacto a quien sería el nuevo embajador en Paraguay



- ¿Reversa a la expulsión de De la Calle y Carvalho de Verde Oxígeno?