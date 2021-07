Macías pide consenso alrededor de Óscar I. Zuluaga para evitar fisuras

El expresidente del Senado Ernesto Macías quiere ser el candidato presidencial del Centro Democrático y estima que Cambio Radical debe hacer parte de la consulta en la cual participe su partido para elegir al sucesor del presidente Iván Duque.



En referencia a la senadora María Fernanda Cabal dijo que quien ostente la candidatura o precandidatura presidencial del partido no debe aspirar al Congreso.



En diálogo con EL TIEMPO, aseguró que en el uribismo se debe buscar un consenso alrededor del nombre de Óscar Iván Zuluaga, con lo que se evitarían nuevas fisuras.



¿Por qué usted decidió lanzar su aspiración presidencial?

​

Le confieso que yo no había tratado ese tema con nadie, y de pronto apareció en medios de comunicación. Desde luego, por la importancia y trascendencia del asunto lo he estado pensando.



Hay quienes dicen que en el Centro Democrático hay dos vertientes, la línea dura y la más de centro, ¿en cuál está usted?

​

En el Centro Democrático hay distintas líneas de pensamiento. Hay de centro, de derecha y hasta de extrema derecha. Cuando el expresidente Uribe pensó en la creación del Partido propuso que se llamara “puro centro democrático”. Y yo soy del puro centro.



¿Cree que la candidatura de María Fernanda Cabal está tomando fuerza?



Por sus posiciones radicales y a veces extremas, la senadora María Fernanda Cabal tiene una audiencia específica, especialmente en la derecha y en la extrema derecha, luego allí tiene seguidores.



¿La ve como candidata del uribismo o la ve más haciendo campaña para ser la cabeza de lista al Senado?



Ella ha dicho que quiere lo uno o lo otro. Sin embargo, en el partido tienen que definirse unas reglas del juego claras para escoger las dos posiciones. Ahora, yo pienso que quien ostente la candidatura o precandidatura presidencial del partido no debe aspirar al Congreso: es lo uno o lo otro.



No veo a otro aspirante en el partido que tenga más peso específico que Zuluaga FACEBOOK

TWITTER

Si Uribe habla de una gran consulta interpartidista en marzo, eso quiere decir que el CD tiene que tener candidato antes, ¿el mecanismo sería otra encuesta?

​

Sin duda, el Centro Democrático tiene que escoger candidato para competir en la consulta interpartidista. Eso es un imperativo. Ahora, si Óscar Iván Zuluaga decide pronto presentar su nombre yo propondría que lo definamos por consenso y, sin duda, debería ser Zuluaga.



Y si Óscar Iván Zuluaga se mete a la contienda, ¿eso no cambia el panorama?



Desde luego que sí. Y lo cambia para bien porque no veo a otro aspirante en el partido que tenga más peso específico que Zuluaga. Recordemos que él ganó las elecciones presidenciales en 2014, compitiendo con el presidente de la República aspirando a la reelección, luego tiene todos los merecimientos y los reconocimientos de todo el uribismo y más allá.



¿Y lo ve como candidato?

​

Yo sí creo. Pero debe ser él mismo quien lo comunique al partido y al país.



¿Sí cree que el uribismo tenga la fuerza para ganar la presidencia en 2022? ¿No está muy desgastado?



Lo primero es que tenemos que ganar la candidatura de coalición y eso se sabrá en la consulta. De todas maneras, el Centro Democrático debe comprometerse con quien gane la consulta, bien sea nuestro candidato o el de otro partido o de tendencia que gane esa consulta. Sobre el desgaste del Centro Democrático, es normal cuando se enfrentan tantos problemas del país.



En ese sentido, ¿sí ve viable una alianza con sectores de centroderecha como los Char, ‘la U’?



Nosotros debemos preocuparnos por definir las reglas del juego internas y escoger nuestro candidato y luego mirar con quiénes se hace la consulta. Pero esas alternativas que usted menciona deben estar en las cuentas para una consulta interpartidista.



¿Y no se les está haciendo como tarde para definir las reglas?

​

Nunca es tarde si logramos la unidad en el partido. Lo importante es definir muy pronto las reglas del juego. Y yo insistiría en que busquemos un consenso alrededor del nombre de Óscar Iván Zuluaga y así evitarnos nuevas fisuras.



Se ha estado mencionando el nombre de Germán Vargas para el 2022, ¿ustedes lo han contemplado?

​

Quien tiene que definir si es candidato o no es el propio doctor Vargas Lleras. Lo que sí creo es que Cambio Radical debe hacer parte de la consulta en la cual participe el Centro Democrático.



