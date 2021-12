La senadora del Casanare Amanda Rocío González se quedó sin el aval del Centro Democrático para volver a aspirar al Congreso. No hubo espacio para ella en la lista de aspirantes.



La senadora rebelde, como se le calificó en su momento, es recordada por la polémica que protagonizó el año pasado cuando se negó a aceptar una directriz del partido para que no aspirara a ser la presidenta de la Comisión Sexta del Senado, donde finalmente fue elegida.

Sobre la decisión de su partido de dejarla sin aval, la congresista expidió un comunicado en el cual señala que la directora del Partido, Nubia Stella

Martínez, le informó formalmente este fin de semana.



"Esta decisión, según lo expresado por la Dra. Martínez, corresponde a una condición exigida por el señor Alirio Barrera (primo de la congresista), para aspirar también al Senado como candidato único por la Orinoquía, violentando el principio de igualdad y el derecho legitimo adquirido que tengo de ser elegida, aun más en mi condición de aforada, y pregunto ¿Cuál es el temor de competir conmigo? ¿No se siente con la capacidad de hacerlo?", señaló la senadora.



Para ella, la colectividad olvida y desconoce que la posibilidad de elegir y ser elegida, así́ como la de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos es un derecho político que ha sido reconocido como fundamental y de aplicación inmediata en el texto constitutional.



"En razón a que desde hace algunos días venía escuchando de manera reiterada los rumores sobre esta desafortunada posibilidad, decidí oficiar al Partido el día 6 de diciembre del presente año, donde solicitaba se me diera respuesta y aclararan los mismos, de la cual, a fecha de hoy no he recibido respuesta formal", dijo la congresista.



Para ella, es lamentable que a escasas 24 horas del cierre del proceso de inscripciones

de listas al Congreso, de manera sorpresiva el Partido y el expresidente Uribe, "haciendo uso de inusuales facultades, pretendan transgredir mis derechos, sin que medie causal constitucional o legal para hacerlo, pues hasta el momento no tengo condena o sanción alguna que me impida ejercer mi postulación".



Dijo que seguirá luchando por defender estos espacios de participación de las mujeres, por contrarrestar la violencia política al género femenino, por seguir demostrando con méritos, con trabajo y con disciplina que podemos ejercer estas dignidades sin necesidad de apagar la luz de nadie para poder brillar.



"En los próximos días estaré compartiéndoles las decisiones jurídicas y políticas que tomaremos al respecto", concluyó.



