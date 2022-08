Un día después de la instalación del nuevo gobierno, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, le hizo varias solicitudes al gobierno de Gustavo Petro. Asimismo, expresó "ideas básicas" sobre siete temas que su bancada incluirá dentro de su agenda legislativa.



Uribe afirmó que el Estado debe apoyar al sector privado para que haya mayor crecimiento económico. También dijo que desde la oposición respaldarán la protección de las Fuerzas Armadas y señaló que "es necesario reformar la JEP" para que los militares tengan imparcialidad.

Ahora, desde el Centro Democrático le hicieron réplica al discurso de posesión del presidente Petro. Las congresistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín destacaron los compromisos que hace la colectividad como principal fuerza política de la oposición.



1. Defensa de la libertad: "Como oposición defenderemos la libertad en todas sus formas y nuestras voces no serán acalladas".



2. Defensa de la Fuerza Pública: "Defenderemos a la Fuerza Pública donde los héroes exponen su seguridad personal y sus vidas para garantizar las nuestras".



3. Rechazo al 'Perdón social': "Rechazaremos aventuras de 'perdón social' y acogimiento a criminales y corruptos, que es un irrespeto a los millones de colombianos que acatan la ley sin condiciones".



4. Defensa del sector privado: "Defenderemos la iniciativa privada, la libre empresa y la economía de mercado, así como el derecho a la legítima propiedad privada de todo bien, y de la tierra, en primer lugar, base de un verdadero desarrollo rural integral, un desarrollo que acabe de una vez por todas con la ausencia del Estado, que ha permitido el surgimiento de las economías ilícitas y sus violencias.



5. Defensa del medio ambiente: "Respaldaremos la protección de la naturaleza y de nuestra magnífica biodiversidad, pero sin fanatismos innecesarios, buscando siempre el sano y posible equilibrio entre tan grande responsabilidad y las necesidades del desarrollo y del bienestar para 50 millones de colombianos".



6. Rechazo al adoctrinamiento político en la educación: "Rechazamos el informe sesgado de la Comisión de la Verdad, construido como plataforma política de Gustavo Petro, rechazaremos que sea convertido en cartilla escolar, porque defendemos la verdad sin dueño, la verdad de los que no han sido escuchados".



7. Rechazo al narcotráfico: "Dejamos sentado que mientras haya narcotráfico, no habrá paz en Colombia, ni estable, ni duradera, ni total".

