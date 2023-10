Centro Democrático habló sobre la tensión entre el presidente Gustavo Petro e Israel

El partido político Centro Democrático, a través de un comunicado, se pronunció sobre la posición frente a las relaciones de Colombia con Israel y el terrorismo de Hamás.



“Que no quede duda: con Hamás y el terrorismo no puede haber ambivalencias ni matices. Es lo que corresponde a un país como el nuestro, martirizado durante tantos años por fenómenos muy similares”, destaca el comunicado dado a conocer en las redes sociales.



"La gran mayoría de os colombianos y el Centro Democrático, hoy en oposición, jamás olvidaremos la amistad que no une con Israel, no solamente por décadas de cooperación económica, cultural, militar y política, sino por ser herederos de la civilización judeocristiana cuyos principios y valores son pilares de nuestra sociedad", complementa el comunicado del partido opositor al Gobierno.

Comunicado de prensa con la posición del Centro Democrático frente a las relaciones de Colombia con Israel y el terrorismo de Hamás. pic.twitter.com/MByrsLspbG — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 16, 2023

El texto agrega que "Hamás es un grupo terrorista que desencadena la más ruin de las acciones de odio frente a otros seres humanos: el aniquilamiento de niños y la obsesión por desaparecer al pueblo judío. Además, es una amenaza para el mundo entero".



Seguidamente, el comunicado indica: "El pueblo judío y el pueblo palestino merecen la paz. Cada uno tiene derecho a su Estado y a su territorio, sin interferencia de grupos terroristas como Hamás o Hezbollah que cooptan la libertad de los palestinos a decidir su futuro".



“El manejo de las relaciones exteriores del Gobierno de Colombia ha sido equivocado y está sometido a los intereses de sectores radicales que no representan a la Nación”, indicó la colectividad", concluye el comunicado.



