El espaldarazo de Uribe a la  candidatura de Alirio Barrera

El expresidente Álvaro Uribe, el jefe del Centro Democrático (CD), en una intervención virtual ante militantes de su partido en el Casanare destacó el proceso que lleva a cabo la colectividad para escoger a su aspirante presidencial y dijo que se está procediendo institucionalmente.



El expresidente les propuso que miraran lo que está pasando con otros partidos, donde lo único que se veían era "individualidades" y señaló, a manera de ejemplo, el Partido Liberal, del que dijo que el expresidente César Gaviria va por un lado y hay otros sectores que incluso apoyan la aspiración de Gustavo Petro.

El exsenador señaló que el único partido que está en una tarea institucional, organizativa y de opinión es el Centro Democrático.



Tras esto dijo que es necesario que les pidan a los habitantes del Casanare respeto por "el gobernador" Alirio Barrea, aspirante presidencial del uribismo procedente de esa zona del país.



Uribe dijo que se reunieran con la senadora Amanda Rocío González, prima de Alirio, y que le recordaran que esto no puede ser de individualidades. Los dos parientes están alejados políticamente aunque ambos militan en el CD.



"Yo a los 69 años, con los problemas que tengo, simplemente para estimular individualidades, como ocurre hoy en muchos partidos, eso no sirve", dijo Uribe.



"Díganle a Amanda (...) aquí no puede haber divisiones de la juventud y tiene que haber respeto a quien se lo ha ganado, que es el gobernador Alirio. Y lo mismo decirle al actual gobernador (del CD), 'gobernador le pedimos que tenga la mejor relación con con Alirio' ", destacó Uribe.



