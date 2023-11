Estos son los 'semáforos rojos' del Centro Democrático frente a la reforma de la salud

Sobre las 10 de la noche de este miércoles, minutos después de reunirse con el expresidente Álvaro Uribe y miembros del Centro Democrático para deliberar en privado sobre la reforma de la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo entregó un balance de la cita a los medios de comunicación que esperaban afuera de la Casa de Nariño. En ese momento, y mientras declaraba, sostenía en sus manos un portafolio gris con las valoraciones del partido de oposición frente al proyecto que sigue estancado en el Congreso.

"Vamos a analizarlo detenidamente y vamos a contestarlo con un documento técnico. Ha sido el consenso entre todos nosotros", explicó el ministro.

Esta mañana, Uribe y los congresistas Andrés Forero y Paloma Valencia dieron más detalles sobre el diagnóstico que hace el Centro Democrático sobre el actual sistema de salud y el que propone el proyecto del Gobierno.

El expresidente Alvaro Uribe.

Para la colectividad, el sistema de salud actual es “solidario, mixto, benéfico, eficiente y mejorable”, y aseguran que en las zonas donde hay deficiencias de atención no ocurre esto por fallas del sistema sino por "falta de infraestructura".



"El Presidente de la República y su ministro dicen que esta ley (Ley 100) le da un tratamiento diferente al rico frente al pobre. Nosotros dijimos anoche con mucha claridad que donde hay deficiencias de atención no es por el sistema sino por falta de infraestructura", dijo Uribe.



El documento, además, contiene lo que el partido llama 'semáforos rojos', respecto a las líneas de la reforma con las que hay importantes discrepancias. Sobre estas explicaron las razones.

La afiliación no es el problema



Según el Centro Democrático, los colombianos no se quejan de la afiliación. "Tenemos dos maneras de hacerla: puestos distribuidos en el país o puede ser virtual. Para qué los CAPS (Centros de Atención Prioritaria en Salud) si la afiliación no es el problema", indican.



A renglón seguido señalan que 3 de cada 4 personas consideran que pueden acceder a los servicios del sistema y esto se logra "sin importar el régimen de afiliación". "Si se quiere distinguir entre afiliación y acceso o prestación efectiva del servicio, allí donde esta última es deficiente, es básicamente por problemas de infraestructura y/o falta de especialistas".

Integración de los Centros de Atención Prioritaria en Salud



En este semaforo rojo, la colectividad reitera que la integración de los CAPS en el modelo propuesto por el Gobierno Nacional es totalmente "innecesario" para la adscripción o ingreso al sistema. En ese sentido sostienen que la prioridad debe ser atender y dotar centros de salud de zonas rurales.



"Diluir la responsabilidades de aseguramiento entre varias entidades crea el riesgo de que nadie responda o simplemente se genere la discusión permanente sobre quién es el responsable".

Costos de los CAPS

También hacen énfasis en que los costos estimados por el Gobierno para la integración de estos centros de atención prioritaria son inferiores al valor que se tendría que asumir. "Si se fueran a construir 2500 CAPS de 1000 m cada uno y a costo de bodega, valdría entre 33 y 40 billones. La anterior suma, sin incluir la dotación. Es más pertinente mejorar los que existen, dejar que las EPS sigan cumpliendo su misión y hacer algo diferente con una reglamentación muy clara sobre los límites a la integración vertical; utilizar ese dinero para mejorar la atención rural, la prevención y para poder pagar deudas del sistema".



"Minsalud en noviembre de 2023 afirmó que la construcción ya sea por ampliación, adecuación o nuevos o reposición de infraestructura, tendrá un costo estimado de 6,9 billones de pesos entre 2023 y 2026

EPS

Desde la oposición se mantiene la postura de que "las buenas EPS prestan un servicio de mejor calidad y a menor costo que el Estado". "Las entidades estatales que desaparecieron mostraron que, con gastos de administración del 10% en el régimen contributivo y del 8% en el régimen subsidiado, como hoy se reconoce, eran incapaces de prestar debidamente el servicio y terminaron liquidadas por déficit crónicos".



Y agregaron: "Las cifras, a junio de 2023, muestran que los rendimientos de las EPS, con respecto al patrimonio, es de -7%, las pérdidas del ejercicio ascienden a $5,6 billones y el patrimonio agregado de las EPS es negativo en $2,74 billones".

Redes de servicios

"Las EPS al contratar las redes de servicios aplican filtros de calidad, normas de transparencia que permiten rechazar a los malos proveedores de servicios, equipos e insumos. Esto funciona mejor en el sector privado, incluido el solidario, que en entidades estatales de los diferentes niveles. Los abusos son menos difíciles de controlar en un sector privado vigilado que en un sector público burocrático", puntualizan.

Concesionarias y gestoras



Sobre este punto exponen que una EPS como concesionaria ya no estaría sometida solamente a la vigilancia del Estado, sino también a la dependencia del órgano público burocrático que le otorgue la concesión.



"Como gestoras perderían flexibilidad en el aseguramiento, porque cualquier referencia a niveles de complejidad, tendría que ser autorizada por un ente territorial. Como gestoras no hay claridad sobre su discrecionalidad para escoger la red de proveedores. Su participación como gestoras sería innecesaria en el sistema estatal propuesto. Pagarles una comisión por ser gestoras equivaldría a gastar un dinero extra que tampoco se justifica.

Eliminación de contratos y extensión de esquema de reclamaciones del SOAT a la ADRES a todo el sistema de salud



"Se acaba con las auditorías previas y concurrentes, se generan las condiciones para que se desborde el gasto en salud, se agoten los recursos anticipadamente y se crea un grave riesgo de corrupción como sucede hoy con el “Cartel de SOAT”.

Tiempos de transición



"Quienes no estamos de acuerdo con la propuesta gubernamental, no debemos hablar de términos de transición. Sin embargo, en 2 años no es viable que las alcaldías, gobernaciones, ADRES, el Ministerio de Salud y Protección Social y los CAPS puedan construir las capacidades técnicas y administrativas que les permita asumir las responsabilidades que hoy tienen las EPS".