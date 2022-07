Los congresistas actuales y electos que integran al Centro Democrático (CD) han adelantado este lunes y martes (18 y 19 de julio) un encuentro en el que definen su postura de oposición frente al gobierno entrante del presidente electo Gustavo Petro.



El expresidente Álvaro Uribe será quién encabece y guie las banderas de oposición desde el Congreso, aunque ya no figura como senador, es innegable su figura como líder natural del Centro Democrático. Precisamente, fue él quien le pidió a Petro establecer un canal directo de diálogo para discutir sobre asuntos del país.



(Lea: ‘Me gustas porque sí’: Álvaro Uribe le declama un poema a Marbelle)

Aunque varios de los congresistas electos por el CD anunciaron su postura de oposición desde el momento en el que se conoció sobre el triunfo del líder del Pacto Histórico, este martes, se espera que de forma unitaria la bancada del 'uribismo' oficialice la oposición que haría al gobierno entrante.



Además, ha trascendido que Uribe tendría en mente proponer que los denominados quíntuples (María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia, Alirio Barrera y Óscar Darío Pérez) sean los nuevos directores del partido, aunque este asunto aún estaría siendo evaluado.



(También: Así va la puja por la Secretaría de la Cámara)



Lo cierto es que tras el encuentro del CD se podrán conocer los detalles sobre su postura y se definirá la dirección en el periodo legislativo que comienza este 20 de julio.



En ese sentido, integrantes de la colectividad han asegurado que mantienen firme su respaldo hacia la directora del partido, Nubia Stella Martínez, quien podría pasar a ser la jefa administrativa del Centro Democrático.



No obstante, hasta el momento, el tema que está claro es que la colectividad liderará una "oposición responsable" como la denominó Uribe. Además, su estrategia en materia legislativa estaría acompañada por un paquete de proyectos que serían radicados en el periodo que inicia en el Congreso.



(Siga leyendo: Federico Gutiérrez reacciona a disculpas de estratega de Gustavo Petro)



De hecho, la senadora electa María Fernanda Cabal le dijo a este diario que el Centro Democrático acompañará propuestas que considere buenas para el país. Pero, dejó en claro que si bien oposición no significa ser un obstáculo en todo, sí implica “defender principios, valores y los límites de las líneas rojas que no se podrán pasar por este gobierno socialista”.

REDACCIÓN POLÍTICA

En otras noticias de Política