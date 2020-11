¿Estigmatiza el Centro Democrático a los profesores de Fecode?

La polémica entre el Centro Democrático y la organización sindical de Fecode sigue en aumento.



Este martes, el partido de Gobierno emitió un comunicado en el que señala que algunos integrantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación han utilizado la educación pública para "hacer adoctrinamiento político en los niños y adolescentes".



"Hay profesores muy buenos, sin embargo, un grupo de integrantes de Fecode ha utilizado el cuasi monopolio de la educación pública para hacer adoctrinamiento político y en los niños y adolescentes, fomentar odio y no promover las competencias sociales como el respeto y la tolerancia", señala el comunicado.

En el comunicado, el partido señala que "ha sido crítico de sectores radicales de Fecode", y agrega que entre sus razones es que los "directivos de Fecode llaman a paro con frecuencia, dejan a los niños sin clase, con argumentos políticos como exigir al Gobierno un acuerdo con el Eln".



Asimismo, advierten que "sus voceros tienen como respuesta acusar al Centro Democrático del asesinato de profesores". Ante ello, aseguran que "uno de los objetivos de la Seguridad Democrática del gobierno del expresidente Uribe, fue la protección de maestros y sindicalistas".



"En 2002 fueron asesinados 192, en 2010 la cifra bajó a 14. El gobierno Uribe hizo un acuerdo con la OIT y la Fiscalía, que permitió pasar de un asesino condenado a 200. El propósito, manifiesto y repetido, del gobierno Uribe, fue llegar a cero asesinatos de profesores y sindicalistas. Para propósitos como este, el entonces presidente Uribe y su equipo se reunían cada mes con las centrales obreras, con la asistencia de Fecode", agrega la bancada.

Este comunicado lo emitió el CD luego de que Fecode publicara un comunicado este lunes en el que acusa a ese partido de liderar campaña de estigmatización en su contra.

Boletín de Prensa: FECODE denuncia y condena los asesinatos de los compañeros Bayron Revelo Insuasty, en Nariño, y Douglas Mosquera Cortés, en Risaralda.

Tras ello, el partido de Gobierno trinó: "La reacción de Fecode no se debe a nada distinto a la propuesta del Referendo que está presentando el Centro Democrático a los colombianos: entregar a los padres de familia bonos escolares, para que sean ellos mismos quienes decidan el tipo de educación que recibirán sus hijos. Que los padres de familia escojan el colegio de sus hijos, rompe el monopolio de Fecode. Esto no significa destruir la educación pública, que debe fortalecerse, pero sí avanzar en una gran revolución educativa".



Ante lo cual respondió Fecode asegurando que esa "propuesta es, en otras palabras, privatizar la educación pública". "Esta "propuesta" es, en otras palabras, privatizar la educación pública. Están ansiosos por feriar los recursos de la educación de acuerdo con sus intereses y, como los maestros nos negamos, adelantan una vil campaña de desprestigio en nuestra contra".



Y la organización sindical agregó: "En este mensaje hay una aceptación, la incapacidad del gobierno, que están en sus manos, para garantizar una educación pública equitativa, con presupuesto y de calidad para toda la población. Sólo les interesa el negocio de los "bonos escolares", no el futuro de los estudiantes".



Esta no es la primera vez que hay un rifirrafe entre Fecode y este partido. En septiembre, cuando la organización dijo que aún no regresarían a clases presenciales por falta de protocolos de bioseguridad y falta de mejoras en la infraestructura de los colegios. Ante eso la senadora Paloma Valencia dijo que "Si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer de manera inmediata un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a colegios privados".



Fecode le respondió a la senadora diciendo que su propuesta era "cínica" y "oportunista".



"En vez de garantizar presupuesto para infraestructura de colegios públicos y que puedan cumplir los protocolos en un regreso a clases presenciales seguro para la comunidad educativa, quieren aprovechar la pandemia para privatizar la educación. Cinismo y oportunismo en una frase", dijeron en ese momento.



Tras esta publicación, la senadora María Fernanda Cabal se sumó a la discusión, quien señaló que debe existir “libertad de los padres a decidir como todo libre mercado. ¡Sobre la educación de sus hijos!”.



Nuevamente el gremio de los maestros respondió, esta vez a la senadora Cabal. "Esta frase tiene tantos problemas de redacción, ortografía y semántica que nos da la razón a los docentes. Seguiremos defendiendo la educación pública para que no quede a merced del "libre mercado" y sometida al interés de quienes no la valoran, pues no piensan ni para escribir", trinó.





