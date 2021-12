El partido Centro Democrático (CD) emitió un comunicado en el que asegura que el candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá, Eduar Alexis Triana, "no tiene ningún vínculo con las acusaciones que se hacen contra su padre Horacio de Jesús Triana, ni se encuentra inmerso en ningún proceso legal".



La misiva responde a un artículo publicado por este diario en el que se explica como el exdiputado tiene algunos parientes muy cercanos con antecedentes judiciales. Su papá es Horacio de Jesús Triana, un reconocido esmeraldero boyacense, quien a comienzos del 2019 fue extraditado a Estados Unidos, sindicado de narcotráfico.



Triana fue condenado en Colombia a 10 años de cárcel por haber ordenado el atentado contra Jesús Hernando Sánchez, un comerciante, en hechos registrados hace seis años en Bogotá. Sánchez era considerado el sucesor de Víctor Carranza, al que se conoce como el verdadero 'zar de las esmeraldas' en Colombia.



El CD manifiesta que de acuerdo con la legislación colombiana, "los delitos no se heredan y mientras el señor Eduar Alexis Triana no esté vinculado a algún proceso legal, esta colectividad respetará la presunción de inocencia y mantendrá el apoyo a su candidatura".



Razón por la cual, explican, "no está inhabilitado para ser candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá y está en total libertad para ejercer su carrera dentro de la política".



El candidato a la Cámara también es sobrino de Pedro Rincón, más conocido como 'Pedro Orejas', otro esmeraldero que se encuentra en una cárcel de Estados Unidos.



Alias Pedro Orejas fue capturado en 2017, en cumplimiento de un requerimiento de una corte del Distrito Sur de la Florida, donde se adelantaba un proceso en su contra por narcotráfico. Fue extraditado en agosto de 2018 y condenado a 19 años y medio de prisión por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes.



El candidato a la Cámara del Centro Democrático estuvo en principio como precandidato de Cambio Radical, pero finalmente se quedó por fuera de esa lista.

Ahora, con el número 102 en el tarjetón (el segundo de la lista) aspira a llegar a la Cámara.

