Centro Democrático: ¿De nuevo a la oposición?

Si bien el Centro Democrático es partido de Gobierno para temas del ámbito nacional, en Bogotá el partido se ha caracterizado por hacer una férrea oposición a la alcaldesa de la capital, Claudia López.

El Centro Democrático es oficialmente partido de oposición en el concejo de Bogotá y los congresistas de la bancada del uribismo no pierden oportunidad para lanzar críticas a la mandataria distrital.



Las más recientes voces de rechazo se dieron por la decisión de la alcaldesa de salir de vacaciones durante los primeros días de este año, cuando el país vive uno de los momentos más duros de la pandemia y en la capital ya hay alerta por el aumento de pacientes de covid en las UCI.



El representante Gabriel Santos, uno de los que más ha criticado a López calificó el viaje de vacaciones de la alcaldesa como un asunto “penoso”.

“¿De verdad van a defender que la funcionaria pública que toma la decisión más gravosa en materia de restricción de derechos de los ciudadanos se vaya de vacaciones en este momento? ¿No debería esa persona responder ante la opinión pública, dar la cara, dar explicaciones?”, se preguntó Santos.



En un sentido similar se pronunció el representante Edward Rodríguez: “la alcaldesa sale del país, de paseo, no reactiva la economía colombiana y dejando la ciudad en el pico más alto del Covid. Insisto se debe gobernar es con el ejemplo y no con el discurso”.



Lo más llamativo es que las críticas del uribismo contra la alcaldesa no vienen solo de los representantes por Bogotá sino de miembros de la bancada de otras partes del país, como Ernesto Macías y Paloma Valencia.



“A la alcaldesa de Bogotá se le fue el primer año peleando y buscando titulares, y no atendió lo urgente”, manifestó Macias.



Más allá de las vacaciones de la mandataria distrital, los congresistas del Centro Democrático no han desaprovechado oportunidad para irse lanza en ristre contra la alcaldesa. Lo han hecho por decisiones sobre el covid, por las protestas en Bogotá tras un caso de brutalidad policial en septiembre del año pasado, por el manejo de Transmilenio, entre otros temas.



Para algunos analistas, este paso del Centro Democrático a la oposición obedece más a una movida que hizo el partido ante la “poca popularidad que ha mostrado el Gobierno Nacional”, pues está claro que hacer oposición da mejores réditos políticos que defender a un Gobierno.



“Defender la obra del presidente Iván Duque está teniendo un costo muy alto para el Centro Democrático y le genera un desgaste excesivo en plena época pre electoral, mientras que estar en la oposición le da al partido mayor espacio mediático y de conexión con el electorado al que tendrán que acudir en apenas un año”, expresó Rodrigo Sánchez, politólogo de la Universidad Nacional.



Para el analista Iván Mora, este es un “libreto normal” en la dinámica política y recordó el acto que se dio en septiembre pasado cuando se desató una polémica por una silla vacía con el nombre del presidente Iván Duque que dejó la Alcaldía en un acto con las víctimas de los hechos violentos de Bogotá iniciados por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, por parte de un grupo de policías.



“Claudia López fue una de las figuras que apoyó el paro nacional de 2019, viene de la oposición”, apuntó el académico.



Los analistas aseguran que esa relación tensa causa confusión en la ciudadanía y pueden acrecentar la polarización, lo que tal vez “terminará incidiendo en la carrera presidencial de 2022”.



