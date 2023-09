A menos de siete semanas para las elecciones regionales, llama la atención lo poco que aparece el logo del Centro Democrático (CD) en los tarjetones para gobernaciones y alcaldías de las principales ciudades. Sorprende que este partido, en los comicios 2019, se consolidó como una de las fuerzas políticas más importantes del país cuando ganó 7 gobernaciones y 192 alcaldías.



(Además: Elecciones 2023: ¿puede votar en Corferias si no alcanzó a inscribir su cédula?).

Hoy, el panorama regional para la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez parece, en teoría, menos claro. En solo una de las cinco principales ciudades del país tienen candidato propio (Diego Tamayo, en Bucaramanga) y, a nivel departamental, sus principales aspirantes (Nancy Patricia Gutiérrez, Cundinamarca; Andrés Rendón, Antioquia; y Santiago Castro, Valle del Cauca), por ahora, no lideran en las encuestas.



El número de contendientes para las gobernaciones se redujo de 26 en 2019, a 10 para este 2023. Allí las apuestas para el partido son Claudia Zuleta en Cesar, Yenny Trujillo en Quindío, Marisela Duarte en Casanare, Rafaela Cortés en Meta, Adriana Matiz en Tolima y Lucy García en Sucre. En cuanto a las alcaldías, suman 205 aspirantes, es decir, ni siquiera la mitad de los 431 de 2019.



Ahora, esto no quiere decir que el Centro Democrático no haya mostrado su respaldo por algún candidato o que se cierre completamente a algún nombre. En Medellín, por ejemplo, el candidato del partido es Federico Gutiérrez, que, aunque aspira por Creemos –colectividad que hace pocos meses recibió su personería jurídica–, es la ficha de la derecha en la capital de Antioquia.

Facebook Twitter Linkedin

Nancy Patricia Gutiérrez, aspirante por el Centro Democrático a la gobernación de Cundinamarca. Foto: Prensa Nancy Patricia

“Federico es candidato nuestro. Más que tener un candidato propio, les apostamos a candidatos viables, capaces, con los que logremos la identificación de nuestros valores”, le dijo a EL TIEMPO Nubia Stella Martínez, directora nacional del CD.



No es tan claro el panorama en Bogotá, en donde, aunque se esperaba que el aval fuera para Diego Molano, exfuncionario del gobierno Duque, este tuvo que aspirar bajo las banderas de Salvación Nacional y del movimiento Reconstruyamos Bogotá. Todo indica que los respaldos se irán por los lados de Juan Daniel Oviedo.



También es incierto lo que pueda suceder en Cali. Allí Jaime Arizabaleta declinó su aspiración, según él, para evitar que la derecha vaya dividida, y dejó al partido sin una de sus apuestas de mayor peso mediático de cara a las regionales.



(Le puede interesar: Las reacciones políticas a denuncias de exviceministro Díaz sobre supuesta corrupción).



Por tal motivo, y como lo confirmó el representante a la Cámara, Christian Garcés, solo hasta el 29 de septiembre decidirán por quién se inclina el Centro Democrático en la capital del Valle.



Pero ¿a qué obedece esta estrategia y hacia dónde los puede llevar? Para Gonzalo Araújo, politólogo y fundador de la firma de análisis político Orza, puede tratarse de dos cosas.



En primer lugar, considera que la proliferación de nuevos movimientos y partidos han hecho mella en los viejos liderazgos. “En muy poco tiempo lograron atraer una gran cantidad de candidatos y eso denota un desgaste en la decisión de los mismos hacia dónde afiliarse o qué aval buscar”, sostiene, pero agrega otro matiz que tiene que ver justamente con el cambio en la estrategia del partido.



“El Centro Democrático inscribió un montón de candidaturas al Concejo y lo que busca es consolidar su presencia en los territorios a través de estas corporaciones y cumplir un rol muy similar al que ejercen en el Congreso, sobre todo en las ciudades grandes, esto en contravía a lo que pasa en las alcaldías, que son muy pocos y la gran mayoría están bajo la modalidad de coaval”, dijo Araújo, quien anticipa que es allí para donde se pueden ir los votos de sus seguidores.



“Es claro que en Bogotá, Cali y Medellín se necesita ser un factor de unión, en estas ciudades se hay candidatos viables y que además representan nuestras tesis, por eso lo que hicimos fue fortalecer las listas al Concejo”, explican desde el Centro Democrático.

(Siga leyendo: Lafaurie explica cómo funcionarían las brigadas solidarias, criticadas por Petro).



La analista política María Lucía Jaimes considera que temas como la imputación de Óscar Iván Zuluaga y la falta de una figura fuerte de cara a hacer oposición están repercutiendo en las encuestas, pero que no se puede dejar de lado la fuerza que tienen en municipios pequeños.



“Es evidente que hay un desgaste, pero eso no quiere decir que no estén apoyando a otros liderazgos, o ayudando a aquellos que se inscribieron por movimientos, de pronto volviendo a configurar cuáles son esos aciertos que se pueden tener o no en las candidaturas”, agregó.



Desde la colectividad sostienen, finalmente, que la apuesta “son el mayor número de alcaldes y gobernadores alejados de la politiquería que prioricen la seguridad, la superación de la pobreza, el empleo juvenil, la austeridad y lucha contra la corrupción”.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias