Además, lo que dice la ex ministra Corcho es falso. Jamás me he opuesto a las reformas de este gobierno; sí sugerí cambios porque el presidente me lo pidió. Llegamos a acuerdos que ella rompió al no incluirlos a último momento. 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ https://t.co/IbYKcn7ouD