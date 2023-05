La exministra de Agricultura, Cecilia López, radicó en las últimas horas una petición de cumplimiento de medidas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Agricultura, luego de que su esquema de protección fuera retirado.



(Además: Así quedó la jornada de trabajo y el horario nocturno en borrador de reforma laboral).

"El debido proceso me da el derecho a que se me notifique cualquier decisión administrativa que me afecte si la consideró contraría a mis derechos y al ordenamiento jurídico, como es el caso que hoy nos ocupa. Por una lado, se me comunicó la decisión de la UNP, pero en ningún momento se me notificó la decisión del MADR que dejaba sin elementos materiales la primera decisión, lo cual me negó el derecho a tomar las medidas correspondientes, de manera oportuna", se lee en el documento firmado por la exministra y que fue revelado por la periodista Erika Fontalvo.



(Le puede interesar: Este es el borrador de la ponencia de la reforma laboral).



Entre las consideraciones, la exfuncionaria señaló que el estudio de seguridad que se le realizó la ubican como un persona en riesgo extraordinario.



“Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado que no cuento con el apoyo circunstancia que no me fue informada”, le dijo a Fontalvo.

Exministra Cecília López advierte a la @UNPColombia que teme por su seguridad. Su esquema de protección fue retirado. “Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado que no cuento con el apoyo circunstancia que no me fue informada”, indicó. pic.twitter.com/I25SliVnFY — Erika Fontalvo (@ErikaFontalvo) May 16, 2023

(Siga leyendo: Semana decisiva para el futuro de las reformas de la salud y código electoral).



"Lo anterior obviamente me otorga el derecho legítimo a acceder a las medidas de protección antes señaladas, en garantía de mi derecho fundamental a la vida", agregó.



López expone en el documento -que también está dirigido a Jhenifer Mojica, nueva ministra de Agricultura- que dicho pedido no es solo para ello, sino para todo su núcleo familiar.

¿Qué dice la UNP?

EL TIEMPO consultó a la Unidad Nacional de Protección para conocer su versión sobre la denuncia de López. Según la entidad, todos los ministros que abandonaron su cargo tendrán un cambio de esquema de seguridad una vez se completen tres meses desde su salida.



Asimismo, confirmaron que una vez termine ese periodo se realizará un nuevo análisis para determinar, en este caso, cuál es la necesidad de la exministra López.



Sobre la situación puntual de López, explicaron que el inconveniente tiene que ver con una situación interna de los vehículos blindados en el Ministerio de Agricultura.



"La exministra salió del país y al regresar el Minagricultura no le entregó los vehículos del esquema. La @UNPColombia no supo de esa contingencia. Hoy, conversando con el Ministerio y la exfuncionaria, se resolverá el impase", dijo la entidad.

Esquema de protección de Cecilia López



La exministra salió del país y al regresar el Minagricultura no le entregó los vehículos del esquema. La @UNPColombia no supo de esa contingencia. Hoy, conversando con el Ministerio y la exfuncionaria, se resolverá el impase. pic.twitter.com/frnRE0c0cZ — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) May 16, 2023

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias