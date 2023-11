Cathy Juvinao señala a asesor de Presidencia de difundir información falsa sobre ella

La representante Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, denunció en sus redes sociales que un asesor de la oficina prensa de la Casa de Nariño estaría difundiendo información falsa luego de sus críticas a la reforma de la salud.



Todo comenzó el pasado 16 de noviembre cuando Camilo Andrés García, conocido en X como @hyperconectado, publicó un hilo en el que, citando videos publicados por otra cuenta, habla de una grabación que supuestamente habría sido compartido por la representante a la Cámara a varios periodistas que estaban presentes en el Congreso.



García, habla en la red social de una especie de pacto entre los comunicadores para compartir la grabación e incluso hace mención de que se trata de un intento de “manipulación”.



Periodistas consultados por EL TIEMPO señalaron que el video que se estaba compartiendo era uno en donde se veía lo que sucedió luego de que más 20 congresistas de oposición e independientes se retiraron de la plenaria de la Cámara para protestar y pedir garantías en torno a la discusión de la reforma de la salud.



Según los comunicadores, el video fue compartido por WhatsApp porque ninguno tuvo acceso al lugar en donde se realizó la protesta.



Luego de que se publicó el hilo, la representante Juvinao negó haber compartido el video al que García hace referencia, lo acusó de mover información falsa que proviene de “bodegas” y señaló que presentará una queja formal ante la Presidencia de la República y ante el Dapre.



Este señor que trabaja para la presidencia, para @petrogustavo, difundió ayer información falsa sobre mi basado en una bodega, sin ningún método de verificación.



Mañana mismo presentaré una queja ante @infopresidencia @ContactoDapre por sus actividades, que en su perfil aduce… https://t.co/ynrjXGgDIF — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 18, 2023

“Si usted dice que su ‘trabajo’ es combatir la desinformación, pero al mismo tiempo usted tiene contratos con Presidencia y distribuye desinformación contra los críticos del Presidente, usted debe responder disciplinariamente”, escribió la representante en su cuenta de X.



Por su parte, el periodista aseguró en su cuenta de X que la senadora lo contactó para hacerle un “reclamo” por el hilo que había publicado. “Si bien es cierto que inicialmente y dado los videos afirmé que el video (sic) habría sido creado y distribuido por ella posteriormente quedó claro que no”, indicó García. Y citó un tuit en el cual aclara que Juvinao no publicó y no distribuyó el video que había mencionado inicialmente.



Pese a esto, la congresista le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro pidiéndole explicaciones por este caso.



“¿Ahora los congresistas que tenemos reparos a la reforma a la salud nos tenemos que aguantar a contratistas bodegueros de @infopresidencia que simplemente difunden información sin verificar? Esto tiene implicaciones legales. No abuse”, agregó la representante del partido Verde.

¿Quién es ‘hyperconectado’?



Tras la polémica, y después de que la representante Juvinao le solicitó aclarar si tenía algún contrato con el Estado, el mismo García publicó un enlace que redirecciona a una página web en la que cuenta qué labor ejerce dentro del Gobierno.



En esta web indica que actualmente asesora la oficina de prensa de la Presidencia y que actualmente hace seguimiento a 163 cuentas que incluyen políticos, medios de comunicación y otros perfiles.



“Desde el 1 de junio estoy desarrollando una investigación técnica sobre los fenómenos de desinformación en el país”, dice en la presentación, y agrega que “parte de los hallazgos que se encuentran sirven como recurso para la oficina de comunicaciones de Presidencia”.



En la última actualización de la web, con fecha del 17 de noviembre a la 1:41 a.m. escribió el siguiente mensaje: “Esta publicación no representa la posición de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Presidencia de Colombia. Es una publicación personal que toca temas que involucran el país”, se lee en la página web.

REDACCIÓN POLÍTICA

