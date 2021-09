Las elecciones legislativas se llevarán a cabo en marzo del próximo año y cada vez se conocen más candidatos al Congreso. En esta ocasión, ha tomado fuerza el rumor de que la medallista olímpica de salto triple, Caterine Ibargüen, se lanzaría al Senado por el partido de la U.



Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, la ganadora de 21 medallas en 20 años de ciclo olímpico, no ha querido confirmar su retiro del deporte profesional, aunque se conoce que ya no volverá a competir.



Aunque no ha confirmado a qué se dedicará ahora, pronto comenzaría una nueva etapa para la antioqueña, quien se uniría a la lista de deportistas retirados que optaron por hacer política.



De acuerdo con lo informado por la periodista Camila Zuluaga, de 'Noticias Caracol', la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro, convenció a la atleta de que encabece la lista al Senado de su colectividad. En este sentido, tendría el número 1 en el tarjetón.



La información no ha sido confirmada por la antioqueña y la colectividad política tampoco ha hecho un anuncio oficial al respecto.



Lo cierto es que de confirmarse la noticia, la mujer, de 37 años, se uniría a María Isabel Urrutia, medallista de oro en los Olímpicos del 2000 quien fue representante a la Cámara durante dos periodos, entre el 2002 y el 2010.



De hecho, son varios los deportistas que han intentado tener suerte en las urnas y que se han 'quemado' en el intento, sobre todo los futbolistas. En el caso de la pesista vallecaucana, en 2014 quiso regresar al Congreso, pero en esa ocasión no lo logró.



Otros de los los deportistas colombianos que han intentado llegan a la política son el exfutbolista Harold Lozano - quien trató de entrar al Concejo de Morumbí (Valle del Cauca) -, el ciclista Járlinson Pantano, la atleta Norfalia Carabalí, el arbitro de la FIFA Imer Machado, el futbolista Vladimir Maríne, el exfutbolista Willington Ortiz, entre otros.



Caterine Ibargüen. Foto: EFE

Con respecto a Ibargüen, tras su participación en Tokio 2020, la antioqueña dijo que le gustaría aportar al país. Dejó en claro que no dejaría el deporte, pues aunque ya no va a competir, quiere seguir aportando para que los jóvenes deportistas puedan llegar a las pistas y que Colombia siga creciendo en atletismo.



"Llevo toda una vida en el deporte y decirles qué va a pasar ahora en mi futuro sería mentir. Después les daré esta respuesta para que sepan qué pasará con Caterine Ibargüen. Lo único que les reitero es que no me retiraré del deporte y seguiré aportando en las pistas o fuera de ellas. A través del deporte se pueden conseguir muchas cosas. Todos podemos seguir soñando y esperar qué decide Dios con nuestra vida", dijo a los medios en su momento.



