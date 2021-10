Las críticas que ha recibido Caterine Ibargüen tras lanzarse al Senado

La deportista colombiana Caterine Ibargüen es la cabeza de la lista al Senado por el Partido de la U. Así lo confirmó la presidenta de esa colectividad, Dilian Francisca Toro, quien ha tenido inclinación hacia el impulso al deporte, especialmente cuando fue gobernadora del Valle.



(Lea también: ‘Estoy cansada de lo difícil que nos toca a muchos’: Caterine Ibargüen).



La medallista olímpica de salto triple, dio a conocer la decisión a través de su cuenta de Twitter: "#UniónPorLaGenteEs ser consecuente y cambiar para beneficio de los colombianos. Es actuar más y decir menos. Lista para dar el gran salto...".



(Le puede interesar: Caterine Ibargüen: candidata al Senado por el Partido de la U).

El nombre de Ibargüen se conoció en medio del acto de relanzamiento de la colectividad, la cual, según su presidenta, caminará por el "centro" del espectro político.



A pesar de este anuncio sobre el distanciamiento que tomará el partido de la "derecha", las críticas hacia la colombiana que participó en los juegos Olímpicos de Tokio 2020 no se hicieron esperar.



Desde sus redes sociales, la conocida activista y periodista Catherine Juvinao, fue una de las personas que criticó la decisión. “Qué pesar por @tripleCIbarguen entrar a la política de esta manera. Ahora sí tocará decir ‘mujeres sí pero no así’”, publicó en Twitter.



También añadió que ojalá Ibargüen hubiera hecho su 'salto' a la política con otro partido, recalcando el pasado de la colectividad por la que se lanza. “Si elige un partido con múltiples condenados por corrupción y parapolítica, saqueador, que no ha hecho más que extorsionar desde el Congreso votando consistentemente contra el bien común, será llamada a rendir cuentas. Como a cualquier”, sostuvo.

En el que ella quiera, desde luego. Pero si elige un partido con múltiples condenados por corrupción y parapolítica, saqueador, que no ha hecho más que extorsionar desde el Congreso votando consistentemente contra el bien común, será llamada a rendir cuentas. Como a cualquiera. https://t.co/LTBoRRX9Bw — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) October 21, 2021

Por otro lado, la actriz caleña Margarita Rosa de Francisco, quien ha asegurado que no quiere hacer política y no se lanzará al Congreso, expresó su "tusa" por la decisión de la atleta.



“No sé qué tusa es peor: si la que tengo por ver a Caterine Ibargüen encabezando la lista del partido de la U o la de ver a la alcaldesa Claudia López y a Angélica Lozano cada vez más derechizadas. Ya sé, aquí algunos tienen tusa por mi mamertismo. Bueno, entonces me entienden”, dijo en su cuenta de Twitter.



(Además: El nuevo rumbo que tomará el partido de ‘la U’ para el 2022).

No sé qué tusa es peor: si la que tengo por ver a @tripleCIbarguen encabezando la lista del partido de la U o la de ver a la alcaldesa @ClaudiaLopez y @AngelicaLozanoC cada vez más derechizadas. Ya sé, aquí algunos tienen tusa por mi mamertismo. Bueno, entonces me entienden. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 21, 2021

Otro de los que se pronunció fue el congresista Gustavo Bolívar, quien aunque reconoció que la deportista podría llegar a ser "una gran deportista", para él es una "lástima que milite en un partido del establecimiento corrupto".



También indicó que, "por ley de bancadas le tocará votar contra el pueblo y en favor de la corrupción como sus compañeros anoche, pero es una buen persona y sabrá ‘saltar’ esa atadura”. Por ese motivo, la invitó a lanzarse por firmas.



(Siga leyendo: Caterine Ibargüen, al Senado: esto se gana un congresista).

Caterine Ibargüen está en todo su derecho a aspirar al Senado pero no debería militar en un partido corrupto.

Si se postula por firmas el país entero correrá a apoyarla.

Su voz como mujer, como afro, como deportista retumbará más desde la independencia.@tripleCIbarguen piénsalo — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 21, 2021

Por su parte, Caterine ha asegurado que no deberían condenarla por el pasado del partido. "Se trata de un partido de centro, que está cambiando todos sus estatutos, que le está dando la oportunidad a gente nueva, a la mujer. Creo que si Colombia está pidiendo un cambio, los partidos tradicionales deben comenzar a cambiar y debemos vincularnos a ellos para realmente hacer una transformación", aseguró en dialogo con EL TIEMPO.

Más noticias

- ‘La muerte política’ de Eduardo Pulgar afecta a La U

​

- Partido de 'la U': historia y principales exponentes



POLÍTICA