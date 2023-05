Catalina Ortiz, aspirante a la alcaldía de Cali, negó en la mañana de este martes que la escena en la que ella es agredida por un hombre cuando hacia proselitismo en una de las calles de la ciudad fuera un montaje como lo afirman en redes sociales contradictores políticos.

“No es un montaje: fui víctima de una agresión machista”, le dijo ella a EL TIEMPO. En consecuencia, afirmó, esta tarde irá a la Fiscalía para que investigue lo sucedido y de con el paradero del agresor.



Ortiz, quien espera obtener el aval del Partido Dignidad y Compromiso de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo para inscribir formalmente su candidatura en las elecciones del 29 de octubre en las que se elegirá el sucesor del Jorge Iván Ospina, recibió insultos de un hombre que se movilizaba en un vehículo y que además le arrojó agua.



“Vaya para la casa, mija. Lo que ha de hacer. Vaya para la casa... ¿Esa es su respuesta al debate? ¡Vieja sinvergüenza! Ya no más, dejen de engañar a la gente. La mujer debe estar en la casa, necesita mano fuerte pa’ que la gobiernen...”, le dijo el sujeto que se movilizaba en un vehículo.



Esto quedó grabado en un video en el que, sin embargo, no aparece la placa del vehículo.



En la imagen, sin embargo, se a una persona que también tiene un teléfono celular. En redes se dice que él trabaja en la campaña de la aspirante por lo que se trataría de un montaje.



“Claro que trabaja en la campaña. Lastimosamente cuando fuimos a verificar no grabó, como puede ocurrirle a cualquiera. Por eso, estoy pidiendo que si alguien más tiene videos para identificar al agresor nos lo haga llegar”.



En redes, sin embargo, varios usuarios han convertido en tendencia el caso señalando que fue un montaje.



“Sí. He visto eso”, dice ella. “Son bodegas petristas, las mismas bodegas petristas de siempre que se activan cuando se proponen imponer una narrativa”, dice ella.

Pero, ¿Por qué lo harían? “Porque ese ha sido su actuar de siempre. Lo paradójico ahora es que en mi condición de mujer haya sido víctima de una agresión y deba salir a dar explicaciones. Guardadas las proporciones es como cuando una mujer sufre una agresión sexual y debe salir a explicar que por qué llevaba una falda corta. Tenemos un problema de machismo estructural y eso es una de los atrasos que tenemos que eliminar para avanzar como sociedad”.



“Nuestro país está viviendo situaciones absurdas”, le dijo ella a EL TIEMPO. “Soy una víctima de una agresión y ahora se cuestiona es el porqué de mi reacción, qué muestre más pruebas, es sorprendente”.



En efecto, en redes sociales varios usuarios, entre ellos reconocidos influenciadores, cuestionan sus gestos al momento de recibir el agua. “Porque estoy aturdida. Nadie se imagina que se a vivir una situación así”.



La aspirante cuenta que estaba cerca de la estación del MIO de Los Álamos, a eso de las ocho de la mañana, cuando aprovechó la luz roja de un semáforo para volantear. En ese momento, un hombre asoma la cabeza por la ventanilla de la puerta izquierda de un vehículo y la insulta.



“Sí, fue un ‘baldado de agua fría’ sentir el machismo de algunos en Cali. ¡Gracias por la solidaridad! Cali está lista para una alcaldesa que nos sirva para superar nuestros problemas y prejuicios”, relató ella en sus redes.



De inmediato se produjo una reacción en cadena de voces de solidaridad de todas las tendencias políticas. Con el paso de las horas, sin embargo, empezaron a cuestionarla.

“Ante eso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puede actuar una persona ante una bodega? Hay que seguir hacia adelante”, dijo.



Por ahora, este martes estará en la Fiscalía poniendo una denuncia formal a la espera de que el ente entregue un resultado pronto y resuelva todas las dudas. “Y que dé con el responsable de cosas que a una por su condición de mujer sufra. Hoy me pasó a mí, pero todos sabemos es el machismo en nuestra sociedad. Para avanzar es un fenómeno que se debe acabar”, concluye.



