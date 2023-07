Los audios de Óscar Iván Zuluaga por el caso Odebrecht pusieron la lupa sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE). En las publicaciones de prensa se escucha al excandidato decir que habló con el entonces presidente del tribunal electoral, Alexander Vega (hoy registrador), y que este supuestamente le dijo que había que dejar en “tablas” los procesos que el CNE llevaba por la presunta entrada irregular de dinero a las campañas presidenciales de 2014, las de Juan Manuel Santos y de Zuluaga.



Aunque Vega salió a desmentir el contenido de los audios, “las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos”, estos sembraron dudas sobre las actuaciones hechas por el Consejo Nacional Electoral. Ambos casos por presunta entrada irregular de dineros fueron archivados en esta instancia, mientras que en la senda judicial siguieron los procesos y en el caso de Zuluaga se espera una imputación por parte de la Fiscalía este lunes.



A la desconfianza que dejó la filtración se sumaron los duros comentarios que el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, profirió en contra del tribunal electoral durante esta semana: “Tal vez sea la institución más corrupta que hay en este país”.



La nueva oleada de dudas sobre el tribunal electoral solo se une al largo listado de críticas a esta figura que apenas tomó el rango constitucional en la carta magna de 1991. Expertos en temas electorales y antiguos magistrados del CNE hablaron con este diario y coincidieron que la falta de credibilidad del tribunal no es nueva y que todo se origina en la arquitectura que quedó tras la Constituyente y que no pudo arreglar la reforma política de 2003. Por eso son pocos los casos de importancia en los que el consejo electoral ha tomado decisiones de fondo.

Los entonces magistrados del CNE: Carlos Camargo (izquierda), Alexander Vega (centro) y Armando Novoa (izquierda) Foto: Claudia Rubio-El Tiempo

Armando Novoa, magistrado del CNE durante el periodo 2014-2018, dijo en diálogo con EL TIEMPO que el principal problema es el origen partidista de los magistrados. “No es una buena idea que los partidos elijan a los mismos que los vigilan. Los magistrados se convierten en agentes de los partidos. Es muy difícil afirmar una actitud de independencia cuando los partidos lo eligen”, dijo Novoa. Para Renato Contreras, también exmagistrado, el origen partidista no afecta tanto las decisiones como la legitimidad de estas ante la opinión pública: “Les resta credibilidad porque cualquier investigación es vista con sospecha”.



Expertos también señalan que el problema pasa por una insuficiente capacidad técnica y territorial para asumir la basta tarea de vigilar los procesos políticos y electorales de todo el país. “Cuando hablamos del CNE hablamos de un organismo centrado en Bogotá y nueve magistrados. Ellos deben estar pendientes de todas las campañas y partidos en el país. Deben vigilar que las campañas usen recursos legales, que no violen topes, que miren cómo está la campaña electoral. Son nueve magistrados para toda esa tarea”, comentó Camilo Mancera, coordinador jurídico de la Misión de Observación Electoral (MOE).



El exmagistrado Contreras añadió que el Consejo Nacional Electoral no cuenta con estructuras regionales permanentes y tampoco los recursos para la labor de vigilancia, que se acrecienta en las épocas electorales. “En estos días se crean tribunales regionales de seguimiento y eso solo se hace cuatro meses antes de las elecciones, cuando todas las irregularidades de orden extemporánea ya se han hecho”, añadió el que estuvo en el CNE entre 2018 y 2022.



Otro de los aspectos mencionados es la ausencia de una carrera administrativa. Expertos señalan que la falta de capacidad técnica se debe en gran parte a este asunto. “La capacidad técnica es baja porque no estamos hablando de personas con experiencia en temas electorales sino que la mayoría tiene un origen partidista”, dijo Mancera.



Ante este panorama, los expertos coinciden en que se necesite una reforma constitucional que le “dé dientes” al CNE. Este primer año legislativo lo intentaron Ariel Ávila y Humberto de la Calle, pero el Gobierno al final no apoyó la iniciativa y se hundió.



