‘Fiscalía allana el camino de la prescripción’: Iván Cepeda sobre caso Uribe

A un día de cumplirse el plazo para presentar escrito de acusación o presentar una nueva solicitud de preclusión, el fiscal Alberto Palencia renunció a su cargo por supuestos temas personales y dejó nuevamente pausado el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.



Ante la nueva demora en el caso, el senador Iván Cepeda, que figura como víctima en este caso, expidió un comunicado en el que cuestionó la actitud de la Fiscalía y señaló que este miércoles, sí o sí, debe presentarse un escrito de acusación o una nueva solicitud de preclusión.



En el comunicado, Cepeda recordó que el caso que hoy tiene a Uribe respondiendo ante la justicia no fue originado por él, sino que fue el expresidente el que interpuso una denuncia en contra de él pero que un supuesto caso de manipulación de testigos “dieron origen a la investigación que hoy se sigue en contra de Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal”.

En ese sentido, expresó que después de dos intentos fallidos de preclusión, llegó al caso el fiscal Palencia, que pidió un plazo de 90 días para hacer nuevas pesquisas sobre el caso. Dicho plazo termina este miércoles, por lo que este debería radicar la acusación o un nuevo pedido de preclusión.



Para Cepeda, a pesar de la renuncia, este miércoles debe haber una actuación por parte de la Fiscalía. “El referido término no tiene el carácter de personal, por tanto, la renuncia al cargo por parte del fiscal Palencia, no le permite a la Fiscalía General de la Nación atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas”; dijo el senador.



El senador del Pacto Histórico recordó que han sido dos las veces que se ha negado la preclusión, por lo que el ente acusador no tendría otro camino que presentar la acusación. En este punto, el senador fue bastante duro con la Fiscalía y la señaló de probablemente favorecer la impunidad.



“De no presentar escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación estaría propiciando una vez más un escenario de impunidad a favor del imputado, y allanando con ello el camino de la prescripción”, dijo Iván Cepeda.



Por último, el también negociador con el Eln recordó que tiene una solicitud en la Corte Suprema de Justicia en contra de la Fiscalía por “vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, la justicia y la reparación”. Esto último lo hizo con la intención de que este nuevo hecho sea tenido en cuenta en el estudio de la tutela que interpuso.