'Sanmiguel no dijo que plata de Odebrecht entró a campaña de Santos'

Iván Cancino, abogado del empresario Andrés Sanmiguel, aclaró que su cliente no ha dicho que dinero de Odebrecht hubiera entrado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón, en las elecciones de 2014.

“No. No es cierto. Eso es lo que han entendido que dijo, pero él no dijo eso”, precisó el jurista al comentario de un periodista que afirmó: “Sanmiguel en un comienzo, en una declaración que fue grabada y emitida, aceptó que hubo plata de Odebrecht en la campaña de Santos Presidente”, a lo que Cancino interrumpió: “No es cierto. Eso es lo que han entendido que dijo, pero no fue lo que dijo”, sentenció tajante.



El diálogo se dio ayer, tras la diligencia del empresario Sanmiguel, quien acudió a una citación que le hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE). En esta, sin embargo, guardó silencio ante las preguntas de los magistrados investigadores.

Sanmiguel fue citado para conocer su versión sobre el supuesto ingreso de aportes de la polémica multinacional Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014, especialmente a la de Santos, que en ese momento buscaba su reelección.



De acuerdo con el abogado Cancino, el empresario hizo uso de su “derecho constitucional” a guardar silencio durante la citación. “Una de las excepciones a declarar, y que no significa no declarar, es guardar silencio en cualquier investigación que se tenga en la que uno sea el implicado, así no esté implicado directamente”, aseguró el letrado.



“Esta investigación es por los mismos hechos que él tiene en su imputación y, por lo tanto, hasta que no solucione sus temas en Fiscalía aplica su derecho constitucional a guardar silencio”, argumentó Cancino.



Alfonso Portela, abogado de Santos en este proceso, afirmó, por su parte, que ahora “dependerá del Consejo Nacional Electoral si programa más diligencias o no”.



POLÍTICA