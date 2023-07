A cuatro meses de las elecciones regionales de octubre, los audios de Óscar Iván Zuluaga sobre el caso de dineros irregulares de Odebrecht salpicaron al actual registrador, Alexander Vega. En las publicaciones periodísticas, el excandidato presidencial hace mención a un diálogo que habría tenido con Vega, cuando este era el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) para dejar “en tablas” las investigaciones por el escándalo de la constructora brasileña.



“Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la verraca’. Que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso”, se escucha en los audios publicados por la Revista Semana.



Vega se pronunció en la mañana de este miércoles y rechazó lo dicho en las grabaciones. “Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”, dijo el registrador Vega.



Aunque apenas está el audio de Zuluaga como elemento, el hecho aun así ha generado alguna resonancia en los partidos, pues Vega es el encargado de la organización del proceso electoral de octubre y algunos sectores ya han señalado que queda manchada la legitimidad de su labor.



Por ejemplo, este martes, el exmagistrado del CNE Armando Novoa, que fue el primero en conocer el caso Odebrecht, catalogó a su excompañero de tribunal de “cómplice de una operación de ocultamiento” y pidió que se apartara del cargo como registrador.



“Lo mínimo que debería ocurrir es que renuncie, porque le mintió al país e indujo a engaño al CNE y a la opinión pública. Tiene que separarse del cargo. ¿Cuál será la garantía de transparencia del próximo debate electoral cuando Vega es el que lo debe dirigir?”, expresó Novoa en diálogo con EL TIEMPO.

Óscar Iván Zuluaga Foto: Prensa Óscar Iván Zuluaga

Desde las colectividades hay dudas sobre Vega, aunque muchas se abstienen de pedir directamente su salida. Por el Pacto Histórico –la coalición de izquierdas- hablaron la senadora Clara López y el representante Heráclito Landinez. Ambos expresaron sus temores en cuanto a la confianza en el próximo proceso electoral.



“Las grabaciones difundidas de Óscar Iván Zuluaga exigen un pronunciamiento del Registrador. No son halagadoras y deben ser aclaradas esos señalamientos de oídas. Debe esmerarse en ofrecer garantías de transparencia e igual trato a todos los partidos y candidatos”, dijo López.



En el caso de Landinez, este pidió que la Fiscalía actúe, pues hasta el momento los pocos avances logrados se han dado por temas periodísticos y no por la acción del ente acusador. En este mismo sentido dijo que la confianza en el proceso electoral vendrá de lo que se pueda aclarar en las investigaciones de orden penal.



“Quien debe tener celeridad en las investigaciones es la Fiscalía y esa celeridad será la que generará confianza a los partidos y el proceso electoral. Ahí es donde se debe actuar de manera eficiente con el proceso de celeridad para encontrar el responsable. El tema se trajo a la conversación nacional porque se filtraron los audios, pero no fue acción de la Fiscalía sino los medios”, afirmó el representante del Pacto Histórico.



En el liberalismo dieron un mensaje similar. El representante Juan Carlos Losada le dijo a este diario que cualquier mención en el caso de Óscar Iván Zuluaga es “extremadamente delicada”. “Si el registrador es mencionado, claro que tiene una afectación en la institucionalidad”, añadió el liberal. Para este, el asunto es de “extrema delicadeza”.



Según Losada, la Fiscalía debe centrarse en un primer momento en las pesquisas sobre Vega “porque él será el encargado de regular la disputa del poder en octubre”. No obstante, expresó que, a pesar de que sería deseable de que se apartara del cargo mientras las investigaciones, es claro que no renunciará, pues no lo hizo en el momento de los votos faltantes en marzo de 2022, “ahora menos”.



El senador Alejandro Chacón afirmó que es poco probable que el tema de Zuluaga tenga influencia en las elecciones. No obstante, reconoció que “puede hacer que se pierda percepción de transparencia e independencia “en quien dirige las elecciones”. En cuanto a los conservadores, estos expresaron que están a la espera de una posición de partido sobre el tema.

El Consejo Nacional Electoral archivó la investigación sobre la campaña del presidente Duque. Foto: Prensa CNE

Por parte de la Alianza Verde, la representante Catherine Juvinao ha recordado en distintos espacios sus denuncias en contra de Vega. “"Esta denuncia sobre el rol que habría tenido Alexander Vega en las investigaciones de Odebrecht cuando él estaba como presidente de Consejo Nacional Electoral no son nuevas, esto lo hemos denunciado por años. El senador Ariel Ávila también lo denunció”, dijo en W Radio, donde fue una de las que pidió al registrador que se aparte del cargo.



En cuanto a la oposición, desde Cambio Radical se pronunció el senador Carlos Fernando Motoa. Al ser cuestionado por el registrador, este fue más allá y llamó la atención sobre toda la arquitectura del proceso electoral. “El sistema arcaico electoral colombiano es susceptible de que la voluntad popular sea alterada. Hemos visto en cada elección como se modifican los E14, como se altera el E24 con enmendaduras, tachones, suplantación de testigos, jurados. Por eso la importancia de crear una legislación nueva en materia electoral”, aseveró el senador.



“El principal problema que hoy es recurrente en varias regiones del país es relacionado con el orden público, las garantías a los candidatos para que puedan ejercer su actividad proselitista, con la posibilidad de que puedan presentar sus programas a la ciudadanía. El control territorial que tienen varias bandas criminales sobre varios municipios en el país. Es la principal preocupación y reto para enfrentar las elecciones que se acercan en 4 meses”, añadió Motoa, que no dio tanta relevancia al tema del registrador.

Audios que enredan a Óscar Iván Zuluaga

