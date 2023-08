Este jueves, el país político tambaleó con el anuncio de la Fiscalía de que Nicolás Petro colaboraría con información que probaría la supuesta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Luego, en la audiencia de legalización de captura salieron a relucir otros nombres reconocidos en el acontecer nacional.



En la diligencia de este jueves, fueron varios lo nombres cercanos al gobierno que de una forma u otra tuvieron una mención en el escándalo. El fiscal del caso, Mario Burgos, presentó un cuadro con las “relaciones de los indiciados”, personas que directamente u indirectamente habrían ayudado al “enriquecimiento ilícito” de Nicolás Petro.



En el listado aparecen figuras como el representante Agmeth Escaf y su expareja, Antonia Pardo, que hizo parte del equipo de comunicaciones de la campaña y luego pasó a ser responsable de la prensa del Ministerio del Interior. También está Verónica Alcocer, la primera dama, y su primo, el exsenador Mario Fernández Alcocer, que habría buscado el aval del Pacto Histórico para la gobernación de Sucre.



También figuran en el recuadro miembros activos y pasados del gobierno de Gustavo Petro. La exjefa de gabinete, Laura Sarabia, es una de las que aparecen, al igual que el exembajador Armando Benedetti, ambos salieron del Ejecutivo por cuenta del escándalo de la niñera Marelbys Meza y las presuntas chuzadas a esta.

Las gráficas reveladas por la Fiscalía. Foto: Fiscalía

En el grupo de pasados funcionarios también está María Isabel Urrutia, la exministra del Deporte que salió del primer remezón ministerial y que fue criticada por la maratónica firma de convenios y contratos cuando ya se sabía de su salida. Igualmente está el exministro del Interior Alfonso Prada, que se manifestó sobre su mención en su cuenta de Twitter y remitió a una pasada entrevista que tuvo con Colombia Hoy, programa de entrevistas de la Casa de Nariño.



En ese diálogo, el ahora embajador en Francia aceptó que tuvo dos reuniones con el hijo del presidente y explicó la forma en que se relacionó con este. “Yo conocí a Nicolás Petro en la campaña del presidente. Yo era el jefe de debate. Nicolás era uno de los coordinadores en el departamento del Atlántico. Él trabajó allá, me acompañó en distintas reuniones”, dijo en su momento Prada.



En los funcionarios activos aparece el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque. Esta última se manifestó en redes sociales y cuestionó que se le incluyera en el cuadro expuesto en la audiencia, pues, supuestamente, su única relación con Nicolás Petro fue darle una cita.



Otras figuras que tuvieron una breve aparición en la audiencia son el abogado Miguel Ángel del Río, que quiso aspirar a la alcaldía de Barranquilla y al final no se consolidó su aspiración. También figura Máximo Noriega en el cuadro, aunque este tuvo una reiterada mención durante la audiencia. Noriega hasta último momento buscó ser el candidato del pacto Histórico para la gobernación de Atlántico, pero a último momento le revocaron el aval.

Organigrama de quienes habrían financiado a Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

Aunque el fiscal mostró el cuadro de relaciones de Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, hubo varios casos en los que quedaron salpicados por su aparición en el gráfico, pero no hubo mayor argumentación de su supuesta relación con el presunto enriquecimiento ilícito del ‘delfín’.

Las otras menciones

Además del recuadro de relaciones, hubo otras menciones a varias figuras políticas. Máximo Noriega fue uno de lo que mencionaron recurrentemente como cercano Nicolás Petro y Daysuris Vásquez. Hay varias conversaciones en las que este habla de tema de dineros y de movidas políticas.



Por otro lado, en los audios se habla de reuniones que serían prueba de que Santander Lopesierra, conocido como el ‘hombre Marlboro’ apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro. El condenado por narcotráfico en Estados Unidos actualmente ha estado en medio de controversias debido a que se lanzó a la alcaldía de Maicao, a pesar de que estaría inhabilitado para ello.



Algunos de los mensajes revelados muestran una relación de Petro Burgos con el clan Name. Hubo reuniones con el senador José David Name y con su primo Pedro Name. También habría una relación con el clan Torres, sobre todo con el contratista Euclides Torres. En algunos de los audios, Vásquez asegura que este grupo político financió parte de la campaña presidencial.



Los mensajes no solo son de la campaña presidencial, hay algunos relacionados con la puja por la gobernación del Atlántico en la que aparecen nombres de varios cercanos al presidente y al Pacto Histórico. En una conversación de octubre se habla de un posible apoyo a Martha Villalba, cercana a la casa Torres.



En ese diálogo, se apunta a que el exembajador Benedetti y Pedro Flórez -su ficha en la lista a Senado del Pacto Histórico- estarían con Villalba y que Laura Sarabia incluso estaría intercediendo por esta ante el presidente. Por eso, proponen acercarse al representante Agmeth Escaf, que es cercano a la primera dama, Verónica Alcocer.



En otro de los apartados de la audiencia figura una conversación entre el exalcalde de Barranquilla y de nuevo candidato a esta, Alejandro Char, y Days Vásquez. El político atlanticense habla de un envío que le hizo Vásquez y a través de “Leo” y habla de “5 puntos”. El fiscal no ahondó en esta conversación o su significado.



Como estos, la audiencia del jueves estuvo llena de menciones a figuras de la política atlanticense y nacional. Por el momento, la Fiscalía no ha ahondado en la relación que tendría muchos de los mencionados con Nicolás Petro.