'Uribe sigue sin tener libertad': Iván Cepeda sobre decisión de Corte

El senador del Polo Iván Cepeda, quien es parte víctima en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, se pronunció frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la que se indica que el proceso del exmandatario se seguirá rigiendo por la ley 906 del 2004, es decir, por el nuevo sistema penal acusatorio.

Esto implica que la decisión sobre la libertad o no del expresidente la tendrá que tomar la jueza 30 de control garantías, que es la funcionaria judicial que lleva actualmente el proceso.



Así, la decisión del alto tribunal se dio en el sentido de lo que consideraban la defensa de Uribe, la Fiscalía General y la misma juez, quienes dijeron que el sistema acusatorio es el que debía regir el caso.



Frente a esta decisión, el senador Cepeda aseguró que "respeto y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia (...) Estamos listos para ese nuevo capítulo".



Cepeda aclaró que la decisión de la Corte Suprema "no significa la nulidad de lo actuado hasta ahora, el procesado sigue sin tener libertad y obviamente será la jueza competente la que decida sobre ese asunto".



Pero además, la Sala Plena de la Corte no se pronunció sobre cuál es la etapa procesal en la que queda este caso. Para muchos juristas, el hecho de que siga por la ley 906 implica que debe comenzar desde ceros, lo que llevaría a que se caiga todo lo que había actuado en este caso la Sala de Instrucción. Para otros, en cambio, aún en la ley 906 se puede dejar en firme lo ya hecho por la Corte, para que la Fiscalía decida ahora si acusa a Uribe y lo llama a juicio.



Como la Corte no dijo nada en su providencia sobre la etapa procesal, fuentes del alto tribunal explicaron que establecer en qué etapa queda ahora el caso contra Uribe le corresponderá a la juez 30 de control de garantías.



