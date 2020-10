'Ojo con el 2022': Uribe en declaración tras recobrar la libertad

Luego de la decisión de la juez 30 de garantías, que le otorgó la libertad inmediata, el expresidente Álvaro Uribe lanzó duros cuestionamientos contra sus contrapartes en el proceso que se le lleva por supuesta manipulación de testigos.

La jueza señaló que al pasar de sistema el proceso, la investigación quedó en cabeza de la Fiscalía que debe avanzar en las pesquisas que le permitan llegar a la decisión de imputar o no cargos al expresidente Uribe.



Insistió que no se le puede exigir a la Fiscalía que presente un escrito de acusación sobre un proceso que está conociendo.



(Vea también: Libertad concedida a Álvaro Uribe será revisada por otro juez)



Desde el pasado 4 de agosto, Uribe permanecía bajo arresto en su finca El Ubérrimo, cerca de Montería, luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminó su detención domiciliaria.



El exmandatario arrancó su declaración aclarando que "no hay afirmación mía que viole el código penal" e insistió en que durante el paso de su caso por la Corte Suprema de Justicia se le vulneraron algunas garantías.



"Estoy en un proceso que empezó secretamente, en plena campaña electoral, interceptaron 22 mil conversaciones de mi celular. No puedo interrogar al mal llamado testigo estrella del proceso", manifestó Uribe



Posteriormente lanzó cuestionamiento al senador Iván Cepeda.



"El senador que me acusa visitó más de 11 veces a ese testigo y ha hecho donaciones a una ONG política, el senador que me acusa ha hecho constantes visitas a cárceles (...) otras personas, supuestas víctimas, han reconocido que ejercieron con rabia contra personas seguidores míos durante su paso por la Fiscalía".



Además de Cepeda, también se constituyeron como víctimas en el proceso contra Uribe el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo.



