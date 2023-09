Si había una ficha fuerte dentro del Centro Democrático para estas elecciones regionales seguramente esa era la de Alirio Barrera en Casanare. Sin embargo, la victoria de uno de los gamonales más importantes en la política de los Llanos Orientales estaría tambaleando teniendo en cuenta las encuestas que ubican a sus candidatos a más de 30 puntos de los oponentes que van punteando.



Según una reciente encuesta de Invamer que midió la intención de voto en Casanare, Marisela Duarte, esposa de Barrera y candidata a la Gobernación, está segunda con 24.4 por ciento de intención de voto, casi a 40 puntos porcentuales del candidato verde César Ortiz Zorro, que logró una favorabilidad del 64 por ciento.



Por los lados de la capital, Yopal, el panorama es igual: el exgobernador Marco Tulio Ruíz, de Cambio Radical, es primero en la encuesta y le saca 52 puntos a Javier Alberto Rivera, candidato respaldado por ‘el senador del caballo’.

Marisela Duarte y Javier Rivera. Foto: Fotografías de campaña Javier Rivera.

Resultados que romperían los pronósticos que auguran que el factor Barrera será determinante para inclinar la balanza en la región, más aún cuando su gestión como gobernador entre 2016 y 2019 fue catalogada como una de las mejores luego de sanear las deudas que arrastraba un departamento que en la última década había perdido gobernabilidad tras las destituciones de varios gobernadores, entre ellos Nelson Mariño y Óscar Raúl Iván Flórez, ambos por irregularidades en contratación.



“Alirio Barrera llegó como una persona humilde, se supo vender con un equipo de trabajo fuertísimo y le ganó a la maquinaria de ese momento que era Cambio Radical. Se hizo fuerte en un momento muy favorable. Eran los tiempos del plebiscito, del no a la paz”, repasa Luis Rozo, Consejero Juvenil Departamental y Nacional de Casanare.

Jose Alirio Barrera, del Centro Democrático Foto: Congreso Visible

La irrupción de Barrera rápidamente lo convirtió en un fenómeno de la región y puso los ojos del uribismo sobre él, al punto de ponerlo en la baraja de precandidatos presidenciales en 2022. Y aunque esta apuesta no prosperó, luego rompería un récord al ser el casanareño con mayores sufragios alcanzados para el Congreso de la República con más de 103.000 votos distribuidos en los 32 departamentos que hoy lo tienen con una curul en el legislativo.



No obstante, parece que la influencia del barón electoral del Casanare se diluye en cabeza de los nombres que hoy gozan de su bendición para ganar el 29 de octubre. El caso más emblemático es el de su esposa Marisela Duarte, que intenta llegar a la gobernación bajo el eslogan de “Casanare con aroma de mujer” y aspira a ser la primera mujer en ocupar este cargo en el departamento llanero.

Al igual que su marido, Duarte es de origen campesino y se ha desempeñado como gestora social de la región con logros destacados como la creación de la Secretaria de la Mujer. Durante esta campaña, ha basado sus propuestas en la industrialización del campo y el fortalecimiento de la producción agropecuaria de la región, ideas que no le fueron suficientes para perfilarse como favorita en la medición de Invamer.

El senador Alirio Barrera con su esposa Marisela Duarte Foto: Archivo particular

¿Por qué le está yendo mal? Para Luis Rozo, hay varios motivos. El primero y quizás más pesado de estos tiene que ver con el desgaste del uribismo en el departamento: “El uribismo se ha debilitado porque ya van 8 años de un gobierno que no ha dado resultados que se esperaban. Alirio Barrera dejó muchas obras inconclusas, le incumplió a mucha gente entonces eso mismo genera ese desgaste”, asegura.



Asimismo, al uribismo y a Barrera les estaría pasando factura el inconformismo alrededor de la actual gestión del gobernador Salomón Sanabria, mandatario que continuó con su legado en 2019 y que, además, es cuñado del senador.



Es aquí donde entra otro componente que estaría perjudicando a Duarte. De acuerdo a otras fuentes del departamento consultadas por este diario, habría rechazo en Casanare contra la campaña pues ven su candidatura como un ejercicio de nepotismo. “Mucha gente que era afín al Centro Democrático se retiró porque dijeron ‘nos vamos porque usted lo que quiere es consolidar un clan familiar’”, confirma Rozo.

Y agrega que “esto fue capricho del mismo Alirio Barrera. Si era por cifras y por favorabilidad, Álvaro Mariño era el candidato perfecto del Centro Democrático en Casanare”.



Igualmente, admite que a Duarte la ha damnificado la discriminación por cuestión del género en la región. “Le han dado muy duro por ser mujer. A Alirio no lo juzgaron con el mismo racero”, sostiene.

Ahora bien, esta semana el expresidente Álvaro Uribe llegó a Yopal para hacer campaña y apoyar a los candidatos de su partido en lo que muchos interpretan como una medida para “levantar” unas candidaturas que no tienen el mejor presente.



“Trajeron a Uribe porque se ven derrotados, uno no trae un expresidente y menos a Uribe menos cuando hay tanta dinámica de repudio hacia el Centro Democrático acá”, señalan desde la capital del departamento.



Y es que, para el docente de la Universidad Javeriana, Carlos Arias sería muy duro para el Centro Democrático perder algo que “históricamente ha pertenecido a sus estructuras”.

Gracias queridas mujeres del Casanare;

Pero para la analista política María Lucía Jaimes esto no necesariamente es así ya que “es normal que en departamentos marcados por el dominio de grupos políticos se realicen alianzas que permitan tener el control del poder apoyando a quien esté más fuerte”.



Por lo anterior, Jaimes indica que el Centro Democrático parece tener “una estrategia de renovación del partido, pero no generando candidaturas viables sino apoyando a candidatos que al no tener el propio logo permitan a su militancia sentirse representada y así volver a tener posibilidades en las próximas elecciones”.



Con todo, Uribe expresó su apoyo a la candidata a la Gobernación tras un evento público en la Comuna 6 de Yopal en el que ambos estuvieron juntos: “Con Marisela Gobernadora, Casanare seguirá siendo campeón de la transparencia, de la austeridad y se convertirá en el campeón de la atención alimentaria a los adultos, a los niños y a jóvenes escolares”.

Álvaro Uribe junto a Marisela Duarte en Casanare. Foto: Redes sociales (X).

Zorro, el gran rival de los Barrera

La persona que pasa por delante de Marisela Duarte en la encuesta no es ni mucho menos una cara desconocida en el departamento. César Ortiz Zorro fue el concejal más votado en la historia de Yopal y posteriormente fue representante a la Cámara por Casanare donde fue conocido como “el congresista de las regalías” al ser autor de la iniciativa legislativa que permitió devolverle recursos de regalías a los territorios productores.

César Ortiz Zorro. Foto: @CesarOrtiZorro

Zorro, de hecho, estuvo al filo de salir de la contienda, pero un milagro le permitió salir ileso de un accidente en una avioneta que se estrelló cubriendo la ruta Orocué - Yopal.



Los demás candidatos de la contienda departamental son Guillermo Alexander Velandia, Alba Rocío Romero García, Héctor Manuel Balaguera Quintana, Rubiela Benítez Enríquez, Luis Alexis García Barrera, Jacobo Rivera Gómez y Joel Olmos Cordero. Todos por debajo del 6 por ciento de favorabilidad.

Barrera también pierde en Yopal

En Yopal, Javier Rivera es el candidato del actual alcalde Luis Eduardo Castro y del representante a la Cámara del partido Liberal, Luis Hugo Archila, pero también logró el apoyo de Barrera en una alianza que, para los casanañeros, era un secreto a voces: “hicieron alianza con Alirio Barrera para apoyar a la esposa de Alirio (Marisela) y el grupo del senador apoyaba a Javier Rivera. Es la directriz que le dieron a sus equipos de trabajo”, comentan desde el departamento.

Javier Rivera y Alirio Barrera. Foto: Campaña Javier Rivera.

Si bien quedan semanas claves, donde todo puede cambiar, los números de la encuesta indican que el pacto en Yopal no estaría saliendo como se esperaba, pues Marco Tulio Ruíz se ubica con ventaja. Según Luis Rozo, esto refleja un objetivo que Cambio Radical tendría entre ceja y ceja: “quieren tomarse como fortín político Casanare. Al ver debilitado el uribismo, Vargas Lleras puso toda la maquinaria electoral aquí”, indica.



No obstante, Luis Rozo recuerda que son los últimos 15 días los que definen todo en la región y hace esta aclaración debido a que el exgobernador Tulio Ruiz viene de sufrir duras derrotas en certámenes electorales que parecía tener bajo control.



“Viene de quemarse cuatro veces. Siempre tiene muchísima más favorabilidad en todas las encuestas, pero ha perdido porque al final de la campaña está reventado”, explica.



Al margen de la supervivencia de la derecha en Casanare, los resultados exploratorios de favorabilidad en esta zona de ganadera tienen en entredicho que Alirio Barrera continue siendo profeta en su tierra.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA