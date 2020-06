Los señalamientos del expresidente Gaviria por el crimen de Galán

El expresidente y actual director del Partido Liberal, César Gaviria, se refirió a través de un largo comunicado sobre el magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en la plaza central de Soacha.



Gaviria indicó que es “sorprendente ver cómo los organismos de seguridad e inteligencia fueron infiltrados al más alto nivel y puestos al servicio de los dos carteles (el de Cali y el de Medellín)” para cometer el crimen, el cual fue declarado en 2016 como delito de lesa humanidad por el Consejo de Estado.

Por el asesinato de Galán Sarmiento han sido condenados el exsenador Alberto Santofimio, quien en este momento cuenta con libertad condicional, pese a tener una pena de 24 años de prisión; el general (r) Miguel Maza Márquez, con una sentencia de 30 años de cárcel; y el coronel (r) Manuel González, quien fue jefe la Oficina de la División de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y en días pasados fue absuelto por el crimen, pero la decisión será revisada por la Corte Suprema de Justicia.



(Le puede interesar: 30 años después, en qué van las investigaciones por asesinato de Galán)



El expresidente César Gaviria señaló que “está meridianamente comprobada y justificada la acusación de la Fiscalía en el juicio del jefe de la Policía de Soacha, y del (coronel retirado) Manuel González, jefe inmediato de Jacobo Torregrosa (quien fue designado pocos días antes del atentado como jefe de escoltas de Galán, pese a contar con pocas calificaciones para el cargo)”.

Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado en agosto de 1989. Foto: Suministrada

“Dichas personas que fueron determinantes en el asesinato”, precisó Gaviria.



El exmandatario liberal aseguró en su misiva que no se puede aceptar que “un tema de tanta trascendencia histórica se mire solo a la luz de los argumentos de uno de los condenados con prescindencia de un trabajo excepcional, diría yo, de nuestro aparato judicial”.



(Visite el especial: Galán, 30 años del magnicidio que marcó a Colombia)



Así mismo, Gaviria realizó un detallado resumen sobre los hallazgos de las investigaciones sobre el magnicidio y aseveró que “todos los sicarios que ejecutaron el crimen fueron asesinados en el año siguiente al asesinato de Galán para acallarlos” e indicó que “el arma con la que mataron a Galán era del DAS y su pérdida solo se informó varias semanas después del crimen”.

El ex jefe de Estado aseguró también que en los primeros años de las investigaciones del crimen se registraron “muchas irregularidades procesales”.



Además, el expresidente Gaviria destacó que después de que fracasara el atentado contra Galán que estaba planeado en Medellín, 14 días antes del crimen del político santandereano, se reunieron “los más importantes miembros del cartel de Medellín, era una cumbre de toda la mafia, los sicarios de Escobar y los de Rodríguez Gacha y un grupo de políticos” para organizar el crimen que fue cometido en Soacha.



(Además: 'En la casa pasábamos 24 horas pensando en la política': Gloria Pachón)



“El atentado se iba a pagar con un fondo al que contribuían mensualmente todos los extraditables”, precisó el actual director del Partido Liberal.



“Esa alianza de narcotraficantes y paramilitares, alentada por políticos sin escrúpulos, tenía que acabar con la amenaza ideológica de la UP y la amenaza ética del Nuevo Liberalismo. Sería un error pensar que el magnicidio de Luis Carlos Galán fue producto de una conspiración fríamente calculada por cada uno de los cuatro sectores involucrados. Lo que se dio fue una confluencia de intereses para evitar que un líder como Galán, con su inquebrantable fuerza moral, estuviera siempre vigilante que los procesos judiciales avanzaran”, detalló Gaviria.

El asesinato de Galán fue la expresión más palpable y delirante de la alianza de narcotraficantes, paramilitares, políticos y agentes del Estado para imponer un proyecto político mafioso FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, en la carta, el expresidente también indicó que “Galán no podía salir vivo de Soacha, pues a la salida se había ubicado otro grupo de sicarios por si fallaba el atentado de la plaza. Por el fracaso del operativo de seguridad policial en Soacha, en donde ese 18 de agosto de 1989 se vivió un carnaval de licor, pólvora y juerga, no se produjo ni una sola sanción disciplinaria”.



El expresidente Gaviria se refirió, a su vez, a las declaraciones que ha realizado el general (r) Maza Márquez, en donde ha señalado que la decisión de cambiar al jefe de escoltas de Galán pocos días antes del crimen fue por “petición de su esposa”.



(Lea también: ¿Cuál es el legado político que dejó Luis Carlos Galán?)



“Nada más falso que tal declaración. Para la familia y para mí esta explicación no corresponde en absoluto a lo que Maza nos dijo. Él reiteró una y otra vez que esa había sido una decisión tomada por él y que él respondía. Poner de jefe de seguridad a un delincuente de Puerto Boyacá, con pésima hoja de vida y quien estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico, nos parece que no tuvo otro objetivo que el de ubicar un delincuente muy cercano a Escobar en la seguridad de Galán que facilitara su asesinato”, indicó.



Para finalizar, el exmandatario precisó que el “asesinato de Galán fue la expresión más palpable y delirante de la alianza de narcotraficantes, paramilitares, políticos y agentes del Estado para imponer un proyecto político mafioso” y que “hay que estar alerta para impedir que ocurra un retroceso gigantesco en lo que se había conseguido” respecto a las investigaciones del magnicidio.



(Le puede interesar: El relato del escolta que sobrevivió a la muerte protegiendo a Galán)



ELTIEMPO.COM