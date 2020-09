Pastrana pide excluir de JEP a ex-Farc que no han dicho toda la verdad

El expresidente conservador Andrés Pastrana emitió en la mañana de este lunes una dura carta en la que pide que se inicie el procedimiento de exclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a todos los "máximos responsables de las Farc que ya han declarado ante la JEP y no han aportado toda la verdad plena".



Además, se fue lanza en ristre contra las Farc diciendo que "la admisión de responsabilidad por fuera de la instancia de la JEP, como lo pretenden las Farc con misivas extraproceso es una burla al Tribunal".



El exmandatario señaló que se le debe aplicar "efectivamente el principio de responsabilidad" a los jefes y miembros de las Farc responsables de los secuestros, reclutamiento de menores, violencia sexual contra menores, entre otros delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos por esta guerrilla.



En este mismo sentido, el político colombiano, quien ha cuestionado varias decisiones del Ejecutivo este año, aseveró que se le informe a él y a todos los colombianos "cuáles serán las sanciones propias que se impondrán a los máximos responsables y a los responsables individuales de el sinnúmero de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que como miembros de las Farc cometieron".



En la misiva, Samper concluye pidiendo que se informe "cuándo se expedirá la primera 'resolución de conclusiones' sobre alguno de los casos que hoy tramita la JEP".



Respecto a este último asunto, la resolución de conclusiones es una de las funciones de esta jurisdicción. "Presentar una resolución de conclusiones ante el tribunal con énfasis en la identificación de los casos más graves y representativos, la individualización de las responsabilidades, en particular de quienes tuvieron una participación determinante, los reconocimientos de la verdad y responsabilidad, la calificación jurídica y la identificación de las sanciones correspondientes", se lee en la página web.



Entre las razones por las cuales el exjefe de Estado le hizo estas cuatro peticiones a la JEP, está que hay cuatro condiciones (verdad, justicia, reparación y no repetición) que "las Farc han burlado plena y descaradamente amparadas en el tribunal".



Para argumentar esto, menciona el hecho de que que el jefe de las negociaciones con las Farc, junto con varios de sus dirigentes, desertaron, por tanto, para él esta es "una prueba irrefutable de que la condición de no repetición pactada se violó".



Lea aquí toda la carta:

Carta a la JEP pic.twitter.com/KbrdKwyCmV — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 21, 2020

