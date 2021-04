‘Carrasquilla resultó más peligroso que la pandemia’: Gaviria

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, lanzó fuertes declaraciones este martes contra la reforma tributaria durante una reunión con congresistas de ese partido.



"Hay que cuidarse del ministro Carrasquilla. Resultó más peligroso que la pandemia", sostuvo. Gaviria le pidió a la bancada del Partido Liberal hundir el proyecto presentado por el Gobierno Nacional.



“El Partido Liberal se debe oponer con toda sus energías y sus bancadas parlamentarias a una política absolutamente errónea y peligrosa. No creo que exista un partido se vaya a sentar a ver cómo hacen otra reforma con el señor Carrasquilla”, dijo en la reunión.



La bancada de Senado y Cámara del Partido Liberal decidió "primero atender la pandemia y no votar la reforma tributaria", según se confirmó desde la cuenta de Twitter del partido.



URGENTE : POR DECISIÓN DE BANCADA DE SENADO Y CAMARA DEL PARTIDO LIBERAL : Primero atender la pandemia y no votar la reforma tributaria : expresidente César Gaviria Trujillo . @PartidoLiberal #ReformaTributaria #RetirenLaReforma pic.twitter.com/Hg7x8tnPhi — Partido Liberal (@PartidoLiberal) April 27, 2021

Según fuentes, Gaviria lleva más de tres horas lanzando argumentos para que los congresistas hundan la reforma tributaria.



“Ni un voto del Partido Liberal para la reforma tributaria”, enfatizó el director del Partido Liberal. Además, ha dicho que el ministro Alberto Carrasquilla es el rey de la inequidad y la desigualdad.



Incluso, aseveró que si en su momento no se le tuvo miedo a Pablo Escobar mucho menos a esta reforma tributaria y a Carrasquilla.



El expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, en entrevista con EL TIEMPO habló del “texto sustitutivo” que presentó el uribismo para destrabar la discusión y dijo que, ahora, lo más importante es el “consenso” para avanzar.



“El Gobierno no ha dicho que estuvo conversando con voceros de partidos. Nosotros tuvimos muchos diálogos con el Gobierno, pero pedimos que muchos de esos puntos se excluyeran. Otros no los conocíamos. Nunca supe que iban a ponerle IVA a los giros postales, a las funerarias, que iban a quitar los beneficios para la producción de audiovisuales”, dijo Uribe.



“Incluso la víspera de la radicación le pedimos al Gobierno que no presentaran eso así y que consensuaran primero con los partidos. Les dijimos que si la presentaban así generarían rabia social, el Congreso se las rechazaría, afectarían al Gobierno y al partido, que es el de gobierno. Eso se dijo mucho. Este es un problema político, que pone en grave riesgo al Ejecutivo, a la democracia y al partido”, agregó el expresidente.

Por su parte, el presidente Iván Duque indicó a este diario que “una reforma social y fiscal es urgente porque necesitamos seguir protegiendo a los más vulnerables y estabilizar las finanzas de la nación”.



“Estoy convencido de que si hay voluntad y grandeza podremos de manera constructiva sacarla adelante en el Congreso como ha ocurrido en tantas ocasiones”, puntualizó.



