En medio de la Cumbre de Candidatas a Elecciones Territoriales en el Congreso, donde participaron 42 candidatas a elecciones locales de 14 diferentes territorios del país, la representante y presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Carolina Giraldo Botero, atendió a EL TIEMPO para hablar sobre los retos que enfrentan las mujeres en esta contienda electoral.



De acuerdo a la congresista de la Alianza Verde, las principales preocupaciones de las candidatas para este año se centran en la financiación de sus campañas, la violencia política y la apertura de espacios donde las mujeres son una minoría. Esto a pesar de que se registraron las inscripciones más altas de mujeres en los últimos 13 años.



Hace un llamado para que los partidos políticos y los gremios empresariales brinden más respaldo a las candidatas y confía en que estas resulten electas y "hagan valer su voz dentro de este machismo estructural que es más intenso en la política regional".

¿Cómo evalúa la inscripción de candidaturas de mujeres para estas elecciones -la más alta en los últimos 13 años-?

Primero, significa que cada vez hay más interés de las mujeres por participar en política. Luego, hay que tener en cuenta para qué cargos se inscribieron más. Vemos que se inscribieron sobre todo para consejos mientras que para alcaldías y gobernaciones no tanto. Eso significa que todavía hay que trabajar mucho en que las mujeres se inscriban más para esos cargos.

¿A qué factores atribuye este aumento? ¿Esperaba más?

Venimos viendo que más mujeres están entrando a la política: tenemos el Congreso con mayor participación de mujeres, casi un 30 por ciento (el más alto en la historia) y está el hecho de tener mujeres referentes en diferentes espacios y de diferentes partidos, desde María Fernanda Cabal hasta Francia Márquez en todo el espectro.



La Vicepresidenta inspira un tipo de mujeres que antes no se sentían con la posibilidad de inscribirse para participar al igual que la misma Claudia López, aunque no hay mujeres inscritas para la alcaldía de Bogotá lo cual es contradictorio. Pero antes no teníamos figuras tan populares en algunos sectores.



¿Qué retos manifiestan las mujeres en relación a sus candidaturas para estas elecciones?

Tener herramientas para hacer una campaña organizada, metódica y con financiación por parte de los partidos políticos. Esto no solamente es inscribirse. Hay que hacer un llamado a todos los partidos políticos a que se pongan la camiseta por la financiación de las mujeres. El compromiso también debe venir por parte de los privados, pues los gremios empresariales siguen siendo muy masculinos y eso se refleja en la financiación de los candidatos. Incitamos a que los empresarios conozcan también mujeres candidatas si quieren hacer aportes a campañas políticas.



Ese es un reto enorme porque a las mujeres nos han enseñado que hay que cuidar la plata y que esta tiene que rendir individualmente y también para los hijos, para un entorno familiar de cuidado, mientras que a los hombres no se les hace esa esa reflexión.

Hay que hacer un llamado a todos los partidos políticos a que se pongan la camiseta por la financiación de las mujeres.

¿Cuáles son las principales preocupaciones?

Financiación de las campañas, violencia política y la apertura de espacios donde las mujeres somos una minoría. Esto junto a hacer valer la voz dentro de este machismo estructural que es más intenso en la política regional.

¿Por qué tantas optaron por aspirar a curules en consejos?

Es más fácil hacer una campaña al consejo que una a la alcaldía en términos de retos económicos y espacio, en los consejos hay posibilidad de que varios que ganen. La ley de cuotas se tiene que cumplir en los consejos y eso ayuda, cuando en otros cargos no se hace y eso genera menos barreras de acceso.



Ahora bien, a las mujeres históricamente nos han enseñado a tomar menos riesgos que los hombres y muchas veces nos dicen “empiece bajito o desde abajo”. He tenido experiencias donde mujeres muy preparadas les dicen eso, mientras que a los hombres no, aunque no estén tan preparados. Antes les dicen: “láncese a la alcaldía”, pero ¿Qué tan preparados están y cuánta diferencia hay?

En cambio, para los cargos uninominales de las principales ciudades del país hay una disparidad amplia entre mujeres y hombres. ¿Por qué sigue siendo tan difícil ascender aquí?

Siempre ha sucedido. Aún hay muchas barreras y unas estructuras históricas donde la gente está más acostumbrada a que en esos escenarios públicos y de decisión hayan hombres. A los hombres los educan consciente o inconscientemente de esa manera y no ven extraño lanzarse a esos cargos.

Este martes finalizó la ‘Cumbre de Candidatas a Elecciones Territoriales’, encuentro organizado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Foto: Prensa Carolina Giraldo

¿Qué deberán hacer las mujeres para tener mayores posibilidades de ganar en estos cargos?

A las mujeres nos miden con una vara distinta; se fijan más en cómo nos arreglamos, cómo estamos vestidas, si estamos más bonitas, etc. Los públicos son más exigentes con las propuestas pero aun así ya se ha demostrado que se puede ganar. Hay que esforzarse un poco más, como nos toca en todo a las mujeres, para llegar a esos cargos altos.

a las mujeres históricamente nos han enseñado a tomar menos riesgos que los hombres

Muchas mujeres también desertaron al no sentir garantías. ¿Qué se debe hacer para que tengan más respaldo en los partidos?

Cada partido es un poco distinto en esto, pero en todos, incluso en los mejores, hay mucho por avanzar. En mi partido hay una Comisión de Género que incluso tiene representantes en los órganos directivos del partido, pero eso no pasa en todos los partidos. Desde ahí se hacen apuestas y se trata de dar garantías a mujeres candidatas que estén viendo dificultades en sus procesos.



Hay que trabajar mucho más sobre todo en lo que viene después de la inscripción para corporaciones públicas, es decir la campaña. Las mujeres a veces terminan no inscribiéndose no porque les vayan a negar el cupo, sino por lo que viene después. ¿Qué acompañamiento y herramientas hay de parte de los partidos? No solamente se trata de financiación, sino herramientas de marketing político, manejo de redes sociales y cosas de ese estilo que también son importantes.



¿Cree que el electorado cada vez brinda más confianza a los liderazgos femeninos?

Definitivamente. Si algo ha venido cambiando socialmente es que ya la gente está más preparada para votar por mujeres. Antes había muchos más prejuicios acerca de cuál es el lugar de la mujer, generalmente en la casa o en el espacio privado. Pero cada vez se ven más mujeres en diferentes espacios de liderazgo en lo público y en lo privado, disminuyendo esos prejuicios. Lo que necesitamos es fortalecer las campañas de las mujeres para que sean más visibles y así el público en general logre darse cuenta que allí hay unas opciones.

¿Cómo se ha transformado la participación política de las mujeres en los últimos años?

A la Cumbre vino Angélica Trejos, candidata en Belén de Umbría, Risaralda y me dijo: “en las veredas estamos viendo que las mujeres están yendo más a las reuniones, están muy empoderadas y sobre todo están hablando de los temas propios de las mujeres como las violencias, que antes no eran tan públicos, y otros como la economía y el emprendimiento”. Esto está pasando en veredas apartadas del país donde las mujeres no estaban tan conectadas con los asuntos de interés público y los espacios de discusión.



¿Qué muestra eso?

Que hay una ciudadanía activa de mujeres que está más conectada con lo que está pasando en lo público y cómo podemos incidir para que algo mejor pase para nosotras y para toda la población. Yo creo que hay una ciudadanía cada vez más activa, cada vez más crítica. Pasa con hombres y mujeres en el país en general, pero claro, lo vemos mucho más latente en las mujeres, y no solamente en las mujeres activistas que han estado organizadas tradicionalmente, sino que cada vez hay más jóvenes y eso es muy importante.

¿Hay un relevo generacional?

Sí, claramente y es impresionante en el movimiento de mujeres.

¿Qué falta para que más mujeres aspiren a cargos de elección popular y se empareje el tema con los hombres?

Es un proceso que ha venido en ascenso en el país y a nivel mundial; una transformación del siglo 21. Si más mujeres llegan y ganan también demuestran que se puede estar ahí.

"Si algo ha venido cambiando socialmente es que ya la gente está más preparada para votar por mujeres".

¿Cuáles son las prioridades de la Comisión en la promoción de la equidad de género en estas elecciones? ¿Cómo van a acompañar los liderazgos?

Realizamos la cumbre, estrategias de difusión con código cívico, para la televisión tenemos un comercial que se va a presentar para que la gente se anime a conocer mujeres candidatas y decida por quién votar, teniendo en cuenta que no se trata de votar por una mujer por ser mujer, pero sí que las puedan conocer. También queremos ir a las regiones o donde estemos viendo que hay casos de violencia política y poder hacer el acompañamiento.



¿Qué conclusiones les deja la Cumbre?

Esperamos después de esto tener otro evento que se hace normalmente con mujeres electas. Ojalá muchas de las que llegaron hoy puedan volver como mujeres electas. Y si no son ellas, pues que vengan otras que estén en el momento de prepararse después de haber hecho una campaña exitosa, pues no es solamente llegar al poder sino representar unas causas, aumentar la calidad de vida de las personas, generar un país más próspero y con más equidad.

Precisamente, ¿cuál va a ser el mayor desafío de las mujeres que terminen siendo electas?

El mayor desafío primero es hacerlo bien y segundo, lograr que más mujeres después de ellas se sigan sumando a esta ola, es decir, volverse multiplicadoras.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA