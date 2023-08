Este miércoles 30 de agosto la Cámara de Representantes aprobó, por unanimidad, una proposición para crear una subcomisión que permita conciliar el texto del proyecto de reforma de la salud. Sin embargo, afines al gobierno rechazaron su realización ya que consideran que es una manera de frenar el debate.



A propósito, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco comentó en programas de radio que la creación de la subcomisión no significa que se detenga el debate. "Yo rescato algo importante: si todos los partidos quieren una comisión para buscar un acuerdo, pues ya hemos avanzado en el debate porque están de acuerdo en que se necesita una reforma a la salud. La creación de la comisión no quiere decir que no haya debate”, expresó el ministro en W Radio.



Sobre estas declaraciones se pronunció hace unas horas la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez y lo hizo para criticar a Velasco en su función de buscar consensos en el Congreso. De hecho, fue un poco más allá y le pidió al presidente Gustavo Petro que reconsidere la permanencia del ministro.

"Escucho al Ministro del interior decir que la subcomisión de la reforma a la salud que convoca al diálogo y la concertación no frena la discusión y el trámite del proyecto. Conclusión.



1. Quiere desconocer la participación ciudadana que se aprobó en la

Camara no solamente con los partidos, también con las organizaciones y voceros de los diferentes sectores interesados.



2. El Gobierno quiere diálogo a puerta cerrada, a espaldas de la ciudadanía, solo con partidos afines para poder transar sin ceder un milímetro a su obsesión de estatizar y destruir el sistema.



3. Veo un Ministro que le quedó grande encontrar metodología para lograr consensos y sacar las reformas adelante. El Presidente debería reconsiderar su permanencia", comentó la congresista en su cuenta de X (antes Twitter).

En su intervención para los medios, Velasco también dijo que "El Gobierno no va a presionar sin que haya debates a fondo. La idea es que en este mes hagamos un debate para buscar un diálogo en torno al acuerdo nacional".



La propuesta de una subcomisión vino de la representante Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, y se hizo bajo el amparo del “gran acuerdo nacional”. “Con la intención de atender la propuesta del señor presidente Gustavo Petro de construir un acuerdo nacional, de manera respetuosa presentamos proposición para crear una subcomisión integrada por todos los partidos que conforman la Cámara de Representantes, la cual tendrá como finalidad la concertación de un texto que será el resultado de la elaboración de meses de diálogo nacional”, decía la propuesta de Miranda.

Un hecho llamativo es que mientras en Cámara se aprobaba la creación de la subcomisión, el primer mandatario le expresaba a la bancada liberal su pedido de que apoyaran la reforma. En este sentido, incluso se anunció que los planes del Ejecutivo era que votaran los impedimentos en la sesión del miércoles y que la próxima semana entraran en el debate de fondo de la propuesta.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA