Un video compartido en redes sociales da cuenta de un supuesto acto de “violencia de género”, luego de que un representante a la Cámara arremetiera contra una de las congresistas en medio de la plenaria en la que se debatía el Plan Nacional de Desarrollo.



Se trata del representante por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien, en medio de gritos, tildó de “vocera” de Germán Vargas Lleras a la representante Carolina Arbeláez.

La denuncia fue hecha por la misma congresista, quien sentenció en sus redes sociales que denunciaría al representante Mondragón ante la Comisión Legal de Ética de la Cámara, luego de comentar que fue objeto de ataques por parte de su compañero.



“El Congreso debe dar garantías para que las mujeres seamos respetadas en nuestro ejercicio político”, publicó Arbeláez en su cuenta de Twitter.

Denunciaré ante el Comité de Ética de @CamaraColombia el ataque del que fuí objeto por parte del Representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico en debate de #PND.



El Congreso debe dar garantías para que las mujeres seamos respetadas en nuestro ejercicio político.👇🏽🚨 pic.twitter.com/OtCchjunAb — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) May 4, 2023

Así mismo, también compartió un video en el cual se ven las reacciones de varios representantes a la Cámara, quienes rechazaron el ataque y apoyaron la idea de instaurar la denuncia ante la Comisión de Ética.



“Usted respete a las mujeres. Cómo es posible decir que la doctora Carolina Arbeláez no tiene voz propia y que habla por el doctor Vargas Lleras. No sea abusivo, respete a las mujeres”, comentó la congresista Katherine Miranda.



Por su parte, la representante Catherine Juvinao trajo a colación el proyecto presentado por María José Pizarro en contra de la violencia a la mujer y dijo que: “No puede ser que un representante del Pacto Histórico le reste agencia a las mujeres en esta plenaria de esta manera tan irrespetuosa”.



Al debate se unió la congresista Jennifer Pedraza, quien le pidió al presidente de la Cámara, David Racero, hacer un llamado atención en contra de Mondragón y rechazar la violencia política en contra de las mujeres.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

