Quién es Carlos Ramón González, el dueño del 'aviso' de Alianza Verde

En enero de este año, Carlos Ramón González, fue uno de los pocos que se atrevió a decir abiertamente que al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, no se le podía dejar por fuera de una coalición de los ‘alternativos’ para llegar a la Presidencia en el 2022.



“Si los alternativos nos dividimos, es aceptar la derrota en el 2022. Yo estoy de acuerdo con una consulta de todo el sector alternativo, sin exclusiones”, dijo, quien en círculos políticos y en la Alianza Verde, es conocido como ‘el dueño del aviso’. Y con toda razón.



González, un hombre de pocas palabras, que poco aparece en los medios, pero muy hábil políticamente. En su momento logró juntar bajo la misma tolda a personajes de la talla de Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Luis Eduardo Garzón, Sergio Fajardo y a la actual canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en el famoso grupo que se conoció como los ‘quíntuples’ por allá en el 2009, que luego se desarmó y quedó en ‘los tres tenores’. Pero lo intentó y al final se anotó un triunfo con Mockus.



Y sí, Carlos Ramón González es el ‘dueño del aviso’. Es el dueño de la Alianza Verde y es uno de sus actuales copresidentes. Es más, en la página web del partido se ve la foto de él y dice que es fundador e integrante del Ejecutivo y la Dirección Nacional.



Pero para llegar hasta lo que es ese partido hay que remontarse muchos años atrás, a la época de la Alianza Democrática AD M-19, que viene siendo como la ‘bisabuela’ de los ‘verdes’. Y han sido años de transformaciones hasta convertirse en la fuerza política actual.



González nació en Puente Nacional, (Santander) el 11 de noviembre de 1958. Estudió bachillerato con énfasis en carpintería en el Instituto Técnico Industrial de ese colegio ese municipio de la Provincia de Vélez, en donde llegó a ser reconocido como un líder estudiantil.



Empezó a estudiar Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander, UIS, pero en 1979, junto a su novia de entonces, América Millares, y una hermana se unieron al M-19. Allí estuvieron hasta la firma del Acuerdo de Paz y la desmovilización del ‘Eme’ en marzo de 1990 en el gobierno de Virgilio Barco.



Siempre fue un amante del buen fútbol. En una época incluso viajaba exclusivamente a Buenos Aires o Milán a ver un clásico Boca-River o Juventus-Inter, y se regresaba al otro día.



“Es un tipo noble, habla pasito, usted lo ve y piensa: ¿A qué horas fue guerrillero?”, dice de González un viejo amigo suyo de Puente Nacional.



González, cuenta otro, “fue un hombre tropero, de confianza de Pizarro (Carlos), de Iván Marino Ospina y fue escolta en algunas ocasiones de Jaime Bateman, el primer comandante del M-19. Carlos Ramón y América manejaban las comunicaciones, eran los radio operadores”.





Él y su familia han tenido negocios a través de Corporaciones (Asís de Colombia y Sor Teresa de Calcuta) en comedores comunitarios en Bogotá.



El origen de la ‘franquicia’

Hoy pocos recuerdan cómo Carlos Ramón González se quedó con la ‘franquicia’ o personería jurídica. Tras la desmovilización en 1990 el ‘Eme’ se convirtió en un movimiento político de izquierda democrática, que fue bautizado como Alianza Democrática M-19 (AD-M-19).



La AD-M-19 fue protagonista de primer orden en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que dio origen a la Constitución Nacional, e incluso, Antonio Navarro fue uno de los copresidentes junto a Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. González fue asesor de la Asamblea y resultó elegido como representante a la Cámara, curul que mantuvo hasta 1994. Un año después es elegido concejal de Bucaramanga por dos periodos, hasta el año 2000.



Pero la Alianza Democrática M-19 se fue disolviendo y ya para el año 2000 sus integrantes comenzaron a tomar otros rumbos y crearon nuevos movimientos. Uno de estos fue Vía Alterna, de Gustavo Petro y Antonio Navarro, hoy copresidente de los 'verdes'.



Lo cierto, cuenta un amigo que militó en el ‘Eme’ con González, es que “no se sabe porque él asumió la personería, no lo recuerdo bien, pero lo que sí le puedo decir es que Carlos Ramón es el dueño del aviso”.



Un buen carpintero

A Carlos Ramón González debieron servirle mucho las clases de carpintería en el Instituto Técnico Industrial de Puente Nacional, no tanto para trabajar la madera, pero si para saber juntar piezas en política.



En el 2002 asumió como director Ejecutivo de la Alianza Democrática y tres años más tarde, en 2005 comenzó a ‘moldear’ un nuevo partido con la franquicia de la AD-M-19, que se transforma en uno de centro, tomando distancia de las tendencias fundamentalistas de izquierda y derecha. Allí nace el primer cambio, el del nombre: Partido Opción Centro.



De forma paralela, González vuelve a la universidad. En el 2004 se recibe como abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y en el 2005 su título como como profesional en Ciencias Políticas y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle. E inicia su papel de empresario en las áreas de salud y generación de energías limpias, entra a la onda ‘verde’ ambiente y funge como impulsor de asociaciones y fundaciones protectoras del medio ambiente.



Esa movida le sirvió para que en el año 2007 el Partido Opción Centro ingresara a Global Greens (Verdes globales), una red internacional de que agrupa a partidos ecologistas de todo el mundo, que suscribieron en Canberra, Australia, su compromiso con la tierra con la firma de los principios de la llamada ‘Carta de los Verdes’.



Así nace el Partido Verde Opción Centro, que en su estreno logra en las elecciones del 2007 dos gobernaciones, 17 alcaldías, 10 diputados y 370 concejales.Con ese triunfo y con su nuevo título Especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado, González, en el 2009 arranca con un nuevo nombre: Partido Verde.



Bajo esa tolda, González logra juntar a los ‘Quíntuples’ que mencionamos arriba, que terminaron con la salida de Marta Lucía Ramírez, quien prefirió ir a una consulta interna con su partido de origen, el Conservador, y luego de Sergio Fajardo.



No obstante, el partido se anotó un ‘hit’ con la llamada ‘Ola verde’ que alcanzó gran notoriedad e impacto con la candidatura presidencial de Antanas Mockus en el 2010, con lo cual González logró que su partido alcanzara la madurez y obtener la personería jurídica como partido de mayorías.

Hace ocho años, en el 2013, Carlos Ramón González, fue artífice de otra gran movida política. Como director Ejecutivo del Partido Verde logró ajustar una nueva alianza. Esta vez con el Movimiento Progresistas de Gustavo Petro, con quien mantiene una firme amistad desde sus tiempos en el ‘Eme’.



En esta ayudaron también Antonio Navarro, los senadores Carlos Avellaneda y Jorge Guevara y el exgobernador de Nariño Camilo Romero.



Y luego llegarían a arroparse con ese mismo paraguas otros pesos pesados ‘alternativos’. Los actuales alcaldes de Bogotá, Claudia López, y de Cali, Jorge Iván Ospina. Con esta movida no solo se logró mantener el partido y el derecho a jugar en las grandes ligas, también vino un nuevo nombre: Partido Alianza Verde.



Así, tras los buenos resultados electorales en el 2018 y 2019, la Alianza Verde es una fuerza a tener en cuenta en el 2022, a pesar de que hoy no tenga muy claro el panorama por las disputas internas para elegir un candidato único o la posibilidad de pactar alianzas con otros candidatos como lo pide un sector del partido.



"Él es un hombre pragmáticamente idealista. Es un hombre práctico, pero que no pierde sus ideales. Él siempre busca concertar, por eso los 'verdes' siempre llegamos a acuerdos nunca imponemos y el gestor de eso ha sido Carlos Ramón", dijo el senador Jorge Londoño, de Alianza Verde.



¿Qué estará pensando Carlos Ramón González sobre esto? Solo él lo sabe, pero él prefiere que en circunstancias como estas otras figuras aparezcan ante las cámaras y los micrófonos. O tal vez tenga entre manos otra hábil jugada, porque como él mismo lo dijo a principios de año, “si los alternativos nos dividimos, es aceptar la derrota en el 2022 (…) Queremos que esos liderazgos se junten y no suceda lo de las elecciones pasadas”.



