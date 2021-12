Este viernes Carlos Fernando Galán presentó su renuncia irrevocable al Concejo de Bogotá para sumarse a reconstruir el Nuevo Liberalismo, partido que fundó su padre Luis Carlos Galán y que revivió su personería jurídica en agosto pasado, después de que el Consejo Nacional Electoral acatara la orden de la Corte Constitucional.



Tras anunciar su decisión, con 32 votos por el Sí y 10 votos por el No, la plenaria del Concejo de Bogotá aceptó la renuncia de Galán.



"Para mí, siempre ha sido y será un orgullo haber sido concejal de Bogotá, no es una decisión fácil (...), me voy del Concejo con tristeza, pero con la esperanza del que el Nuevo Liberalismo va a representar una opción", indicó en la plenaria.



El saliente concejal ocupó el segundo lugar en las pasadas elecciones a la alcaldía de Bogotá, por lo que el Estatuto de Oposición le dio la posibilidad de ser el Presidente del Concejo de la capital, cargo que él aceptó.



No obstante, Galán dijo que tras la decisión del CNE frente al Nuevo Liberalismo, ahora asume la tarea de "construir una colectividad que interprete y responda los llamados de que la gente nos está haciendo en las calles. Colombia está clamando un cambio".



En su carta de renuncia dijo que hoy en día el país se enfrenta a maquinarias históricas y grandes chequeras en cada elección, razón por la cual el reto de eliminar la corrupción es grande. “Hay una responsabilidad histórica en nuestras manos (...) que implica a veces tomar decisiones que no son fáciles”, indicó.



“El Nuevo Liberalismo, como lo dijo Luis Carlos Galán, acoge a todos los ciudadanos y habitantes del país interesados en que los valores de la libertad y la democracia sobrevivan”, señaló.

Sobre si se va a lanzar a las elecciones legislativas de marzo del próximo año, Galán aseguró en declaraciones recogidas por 'Blu Radio' que le pidieron apoyar el proceso para que el partido logre una representación significativa en el Senado y Cámara. “Eso es lo que me han pedido y me he comprometido”, puntualizó.



